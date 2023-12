Nashik Political: दोघा माजी नगरसेवकांना पोलीस सुरक्षा! मंत्रालयातून ‘फिल्डींग’; पोलीस संशयाच्या भोवऱ्यात

नाशिक : सिडकोतील दोघा माजी नगरसेवकांसह एका भुजबळ समर्थकाला अचानक पोलीस सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे.

संबंधितांनी थेट राजकीय ‘फिल्डिंग’ लावून पोलीस सुरक्षा मिळविल्याची समजते. तर कोणताही ठोस मुद्दा नसताना संबंधितांना देण्यात आलेल्या सुरक्षेमुळे पोलीस यंत्रणेच्याच कार्यपद्धती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. (Police security for two former councilors Fielding from Ministry Police under suspicion Nashik Political news)