Nashik Navratri Festival : नवरात्रीत नाशिकमध्ये पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, साध्या वेशातील पथके तैनात

Strict Police Security for Kalika Devi Festival in Nashik : नाशिक शहरात नवरात्रोत्सवासाठी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात, महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पथके आणि ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन.
Navratri Festival

Navratri Festival

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नवरात्रोत्सवासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात केला आहे. यात्रा व मंदिरांसह गरबा व दांडियांच्या ठिकाणी साध्या वेशातील निर्भया, दामिनी महिला कर्मचाऱ्यांच्या पथकाची नजर असणार आहे. दरम्यान, साउंड सिस्टीमला ध्वनिमर्यादेचे पालन बंधनकारक असून, उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

