Nashik Navratri Festival : नवरात्रीत नाशिकमध्ये पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, साध्या वेशातील पथके तैनात

नाशिक: नवरात्रोत्सवासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात केला आहे. यात्रा व मंदिरांसह गरबा व दांडियांच्या ठिकाणी साध्या वेशातील निर्भया, दामिनी महिला कर्मचाऱ्यांच्या पथकाची नजर असणार आहे. दरम्यान, साउंड सिस्टीमला ध्वनिमर्यादेचे पालन बंधनकारक असून, उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार आहे. .कुलदैवत कालिका देवी, भगूर येथील रेणुका देवी मंदिर येथे सालाबादप्रमाणे यात्रोत्सव असतो. लाखो भाविक यात्रेस येतात. विशेषत: महिलांची लक्षणीय गर्दी असते. पहाटे चार ते मध्यरात्री बारापर्यंत कालिका देवी मंदिरात भाविकांची रेलचेल असते. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. तसेच, गरबा-दांडियाच्या ठिकाणीही पोलिस अंमलदारांची नियुक्ती केली आहे. महिला, मुलीच्या छेडछाडीची शक्यता असल्याने साध्या वेशातील पुरुष-महिला पोलिसांकडून करडी नजर ठेवली जाणार आहे..तर, ग्रामीणमध्ये सप्तशृंगगड, चांदवड येथील रेणुका देवी मंदिर याठिकाणीही यात्रोत्सव असून भाविकांची गर्दी असते. पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या आदेशान्वये जिल्ह्यात पोलिस ठाणेनिहाय कडेकोट पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. .सप्तशृंगगड व चांदवड येथे अतिरिक्त पोलिसांचा फौजफाटा तैनात असणार आहे. यात्रोत्सवात चोऱ्या, दागिने ओरबाडणे, चैनस्नॅचिंग या सारख्या गंभीर घटना लक्षणीयरित्या वाढत असतात. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिस सतर्क झाले आहेत. ४० पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत ३० महत्त्वाच्या ठिकाणी नवरात्रोत्सवानिमित्ताने गर्दी होत असते..पथके सतर्क मोडवरकालिका देवी मंदिरात पहाटेपासून महिला दर्शनाला येतात. याच संधीचा फायदा घेत चैनस्नॅचर्सकडून गळ्यातील सोन्याच्या पोती खेचून नेल्याचे प्रकार घडतात. या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांकडून गस्त वाढविली आहे. यात्रोत्सवासाठी जादा बंदोबस्त तैनात केला आहे. गस्ती पथके दर तासाने शहर-परिसरात गस्त घालणार आहेत. यात्रोत्सव मार्गावर सीसीटीव्हीद्वारे पोलिस करडी नजर ठेवणार आहेत..डायल ११२ वर संपर्क साधानवरात्रोत्सवादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास तत्काळ डायल ११२ यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन शहर पोलिसांनी केले आहे. यात्रोत्सवाच्या गर्दीत महिला, लहान मुले यांच्या अंगावरील दागिने चोरी जात असल्याने त्यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी जागोजागी सीसीटीव्ही बसविले असून त्याद्वारे करडी नजर ठेवणार आहे..Navratri 2025 Dreams: नवरात्री दरम्यान दिसणारी 'ही' स्वप्ने तुमचे नशीब बदलू शकतात.कालिका देवी नवरात्रोत्सवात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सर्वतोपरी काळजी घेण्यात आली आहे. सतर्कतेसाठी पोलिस सज्ज आहेत. विशेष पथकांकडून गस्त सुरू राहतील.- किरणकुमार चव्हाण, उपायुक्त, शहर गुन्हे शाखा.