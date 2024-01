Nashik Crime: गुन्हेशाखेच्या विशेष शाखेची मोठी कारवाई! काकड मळ्यातील जुगार अड्डा उद्ध्वस्त; 29 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नाशिक : मखमलाबाद येथील काकड मळ्यात चोरीछुपे सुरू असलेल्या जुगार अड्डा शहर गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने छापा टाकून उद्ध्वस्त केला.

पोलिसांनी ११ जुगाऱ्यांना ताब्यात घेत रोकड, मोबाइलसह चारचाकी कार असा 29 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. शहर आयुक्तालयातील ही मोठी कारवाई मानली जात आहे. (police special branch of crime gambling den demolished 29 lakhs worth of goods seized at kakad mala Nashik Crime)