Nashik Crime: चोरीच्या दुचाकीवरून विज पंपाची चोरी; विधी संघर्षित बालकासह मुख्य संशयित पोलिसांच्या जाळ्यात

वावी : सिन्नर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पिंपळे गावच्या शिवारात शेतातील विज पंप चोरून नेणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी चोरीच्या दुचाकी सह ताब्यात घेतले.

यात एका विधी संघर्षित बालकाचा समावेश आहे. (Theft of power pump from stolen bike main suspect along with minor child caught by sinnar police nashik crime)