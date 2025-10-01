Nashik Crime : कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी बडगा; दरोडा, खंडणी, लैंगिक अत्याचार गुन्हे असलेल्या सराईतांवर तडीपारी

नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या आठवड्यात परिमंडळ एकमधून सराईत गुंडांविरोधात तडीपारीची कारवाई करण्यात आल्यानंतर, सोमवारी (ता. २९) परिमंडळ दोनच्या उपायुक्तांनी सहा सराईत गुंडांना दोन वर्षांसाठी शहर-जिल्ह्यातून तडीपार केले आहे. तसेच, गंभीर गुन्हे असलेल्यांविरुद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. .पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी, तसेच सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध पोलिस उपायुक्तांना कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त किशोर काळे यांनी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगारी माहिती संकलित करीत त्यांच्याविरोधात तडीपारीचा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर केले होते. त्यानुसार सहा सराईत गुन्हेगारांना दोन वर्षांसाठी शहर-जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे..तडीपार करण्यात आलेले गुंडनिखिल अनिल पवार (२५, रा. पिंपळगाव बहुला, सातपूर) : दरोडा, खंडणी, विनापरवाना घातक हत्यारांसह गंभीर स्वरूपाचे चार गुन्हेकृष्णा चंदू चव्हाण (२२, रा.म्हाडा वसाहत, सामनगाव रोड, नाशिक रोड) : जबरी चोरी, सोशल मीडियाद्वारे धमकी, दुखापत, गृहअतिक्रमण, अवैध हत्यार बाळगण्यासह गंभीर स्वरूपाचे तीन गुन्हेआदित्य राजेश हंश (१९, रा. जयभवानी रोड, नाशिक रोड) : जबरी चोरी, चोरी, घरफोडी, सार्वजनिक शांतता बिघडवणेसह गंभीर स्वरूपाचे तीन गुन्हे.DA Hike: दसऱ्याआधी सरकारचं गिफ्ट! केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ; पण कितीने अन् कधीपासून लागू होणार?.पियुष नितीन दोंदे (२०, रा. शास्त्रीनगर, गोरेवाडी, नाशिक रोड) : धारदार हत्याराने गंभीर दुखापत, अवैध अग्नीशस्त्र बाळगणे, मारहाण, शिवीगाळ, मालमत्तेचे नुकसान, मनाई आदेशाचे उल्लंघनासह गंभीर तीन गुन्हेविकास प्रकाश परदेशी (२५, रा. हरिसंस्कृती, गाडेकर मळा, नाशिक रोड) : धारदार हत्याराने दुखापत, अग्नीशस्त्र बाळगणे, मारहाण, शिवीगाळ, दमदाटी आदींसह गंभीर तीन गुन्हेरहेमान जाफर शेख (२८, रा. देवळाली गाव, राजवाडा, नाशिक रोड) : सरकारी कामात अडथळा, लैंगिक अत्याचार, धमकावणे, शिवीगाळ, दुखापत, मारहाण यासह गंभीर स्वरूपाचे चार गुन्हे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.