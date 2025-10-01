नाशिक

Nashik Crime : कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी बडगा; दरोडा, खंडणी, लैंगिक अत्याचार गुन्हे असलेल्या सराईतांवर तडीपारी

Nashik Police Take Strict Action Against Criminals : नाशिक शहरात वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशानुसार, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त किशोर काळे यांनी सहा सराईत गुंडांना दोन वर्षांसाठी शहर-जिल्ह्यातून तडीपार (Externment) करण्याची कठोर कारवाई केली आहे.
नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या आठवड्यात परिमंडळ एकमधून सराईत गुंडांविरोधात तडीपारीची कारवाई करण्यात आल्यानंतर, सोमवारी (ता. २९) परिमंडळ दोनच्या उपायुक्तांनी सहा सराईत गुंडांना दोन वर्षांसाठी शहर-जिल्ह्यातून तडीपार केले आहे. तसेच, गंभीर गुन्हे असलेल्यांविरुद्ध कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

