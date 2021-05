लॉकडाउन दरम्यान पोलीस यंत्रणा सक्रिय; नियम अधिक कठोर

नाशिक : जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन(Disaster Management) प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कडक लॉकडाऊन करण्यासाठी बंदोबस्ताची जबाबदारी पोलिस उपायुक्तांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. बॅरकेडींगसह पोलिसांचा फौजफाटा वाढवण्यात येणार असल्याचे पोलिस आयुक्त(Commissioner of Police) दीपक पांडे यांनी सांगितले.(The police system Activated to tight the rules against the backdrop of lockdown)

नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे

राज्यासह शहरात ब्रेक द चेंन(Brake the chain) मोहीतर्गत निर्बंध घालण्यात आले. मात्र, कोरोनाच्या(corona) रुग्णसंख्या कमी होत नसल्याने अखेर आज बुधवार पासून या पार्श्वभूमीवर आता अकरा दिवस कडक लॉकडाऊन(lockdown) करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पूर्वीपेक्षा अधिक नियम कठोर करण्यात आले असून, निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम पोलिस प्रशासनाला करावे लागणार आहे. याबाबत बोलताना पोलिस आयुक्तांनी सांगितले की, शहरात पोलिस ठाणे(Police station) निहाय नाकाबंदी लावण्यात आली आहे. बंदोबस्ताच्या नियोजनाची जबाबदारी परिमंडळ एकचे उपायुक्त अमोल तांबे आणि परिमंडळचे उपायुक्त विजय खरात यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. कठोर निर्बंधाबाबतचा निर्णय थोड्यावेळापूर्वी झाला असून, त्यानुसार 12 तारखेपासून बाहेर पडणाऱ्या, नियम मोडणाऱ्या नागरिकांवर नक्की काय कारवाई करता येईल, नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी नाकाबंदी पाँईट्स वाढवावे की विभागनिहाय बॅरकेडींग करावी, याबाबत विचारविनमय सुरू आहे. ई पासेसची(E-Pass) सुविधा सुरू असून, अत्यावश्यक सेवेसाठी(essential service) एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणाऱ्या नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल.

