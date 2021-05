लासलगाव (जि. नाशिक) : लासलगाव शहरात सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न घालता, तसेच विनाकारण फिरणाऱ्यांवर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. जानेवारीपासून ते आजपर्यंत लासलगाव पोलिस ठाण्यात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४०० नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यात दोन लाख एक हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पुढे सुरूच राहणार असल्याची माहिती सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल वाघ यांनी दिली. (Police take action on those who roamed in Lasalgaon without any reason)

लासलगाव शहरासह निफाड तालुक्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या आटोक्यात आली असून, आगामी काळात कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये, याकरिता लासलगाव पोलिस, ग्रामपंचायत व आरोग्य विभागाकडून योग्य खबरदारी घेतली जात आहे. अनेक नागरिक जीवनावश्यक वस्तू, तसेच मेडिकल व इतर कारणांमुळे रस्त्यावर फिरताना आढळून येत आहेत. अशा फिरणाऱ्यांवर पोलिस प्रशासनाने कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरवात केली. नाशिक जिल्ह्यात १२ ते २३ मेपर्यंत लॉकडाउन (Lockdown) लावण्यात आला आहे. या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी पोलिस करीत आहेत.

