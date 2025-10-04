नाशिक

Nashik News : नाशिक पोलीस दलात मोठे फेरबदल; अंबड, सातपूर, गंगापूरसह वाहतूक शाखेच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची बदली

Changes in City Police Stations and Cyber Unit : शहरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरातील प्रमुख पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची तडकाफडकी बदली केली आहे.
नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरातील प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. यात अंबड, सातपूर, गंगापूर, मुंबई नाका, आडगाव या पोलिस ठाण्यांसह चुंचाळे पोलिस चौकीच्या प्रभारींमध्ये फेरबदल करण्यात आले. वाहतूक शाखेच्या प्रभारींमध्येही खांदेपालट करण्यात आली आहे.

