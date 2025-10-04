Nashik News : नाशिक पोलीस दलात मोठे फेरबदल; अंबड, सातपूर, गंगापूरसह वाहतूक शाखेच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची बदली

नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरातील प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. यात अंबड, सातपूर, गंगापूर, मुंबई नाका, आडगाव या पोलिस ठाण्यांसह चुंचाळे पोलिस चौकीच्या प्रभारींमध्ये फेरबदल करण्यात आले. वाहतूक शाखेच्या प्रभारींमध्येही खांदेपालट करण्यात आली आहे..आयुक्त कर्णिक यांनी शुक्रवारी (ता. ३) दुपारी पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील पाच ठाणी आणि एक पोलिस चौकीच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांमध्ये खांदेपालट केली. त्यात अंबडचे प्रभारी अधिकारी मधुकर कड यांची गंगापूर पोलिस ठाण्यात, गंगापूरचे प्रभारी अधिकारी जगवेंद्रसिंग राजपूत यांची अंबडला बदली करण्यात आली आहे. .सातपूरचे रणजित नलावडे यांची विशेष शाखेत, तर भद्रकालीचे दुय्यम निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांची सातपूर पोलिस ठाण्यात प्रभारी अधिकारी म्हणून बदली केली आहे. मुंबई नाक्याचे प्रभारी अधिकारी संतोष नरुटे यांची अंबड पोलिस ठाण्यांतर्गत चुंचाळे पोलिस चौकी येथे प्रभारी अधिकारी, तर चुंचाळे पोलिस चौकीचे विश्वास पाटील यांची मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात बदली करण्यात आली. सायबर पोलिस ठाण्याचे उमेश पाटील यांची आडगाव पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी म्हणून, तर आडगावचे संजय पिसे यांची सायबर पोलिस ठाण्यात बदली करण्यात आली आहे..तृप्ती सोनवणे वाहतूक शाखेतइंदिरानगरच्या वरिष्ठ निरीक्षक तृप्ती सोनवणे यांची वाहतूक शाखेच्या युनिट एकमध्ये बदली केली असून, अंबडचे दुय्यम निरीक्षक मनोहर कारंडे यांची इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात बदली करण्यात आली आहे. पंचवटीचे गजेंद्र पाटील, म्हसरूळचे अंकुश चिंतामण, उपनगरचे जयंत शिरसाट, नाशिक रोडचे जितेंद्र सपकाळे, देवळाली कॅम्पचे श्रीनिवास देशमुख यांच्या नेमणुकीत कोणतीही बदल करण्यात आलेली नाही; परंतु यातील एका निरीक्षकाला आयुक्तांनी तंबी दिल्याचे समजते..वाहतूक शाखेही फेरबदलशहरातील वाहतूक नियंत्रणासंदर्भात आलेल्या काही तक्रारींची दखल घेत आयुक्त कर्णिक यांनी वाहतूक शाखेतही फेरबदल केले आहेत. यात इंदिरानगरच्या वरिष्ठ निरीक्षक तृप्ती सोनवणे यांची वाहतूक शाखेच्या युनिट एकमध्ये, तर युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक तुषार आढाव यांची सातपूर युनिटमध्ये बदली केली. सातपूर युनिटचे रियाज शेख यांची द्वारका युनिट येथे बदली करण्यात आली आहे. बदली झालेल्यांना तत्काळ पदभार स्वीकारण्याचे आदेश जारी केले..Bike Accident: वैजापूरकडून येणाऱ्या दुचाकीच्या जोरदार धडकेत; एकाचा मृत्यू, एक गंभीर.पोलिस निरीक्षक व बदलीचे ठाणेमधुकर कड: गंगापूर पोलिस ठाणेजगवेंद्रसिंग राजपूत: अंबड पोलिस ठाणेमनोहर कारंडे: इंदिरानगर पोलिस ठाणेप्रकाश अहिरे: सातपूर पोलिस ठाणेउमेश पाटील: आडगाव पोलिस ठाणेसंजय पिसे: सायबर पोलिस ठाणेविश्वास पाटील: मुंबई नाका पोलिस ठाणेसंतोष नरुटे: चुंचाळे पोलिस चौकीतृप्ती सोनवणे: शहर वाहतूक युनिट एकरणजित नलावडे: विशेष शाखातुषार आढाव सातपूर वाहतूक युनिटरियाज शेख द्वारका वाहतूक युनिट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.