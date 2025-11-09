Nashik Crime : सावकाराच्या बायकोने पोलिसांना धमकावले; सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

नाशिक: अवैध सावकारी व खंडणीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेला संशयित कैलास मैद याची चौकशी शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एक येथे सुरू असताना संशयित मैदची बायको जमावासह याठिकाणी आली आणि तिने पोलिसांना धमकावत मैदला न सोडल्यास आत्महत्या करण्याची धमकी दिली..तसेच, कर्तव्यावर असलेल्या अंमलदारास धक्काबुक्की केली. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, संशयित महिला ही नाशिक ग्रामीण पोलिस दलात असून, गुन्हा दाखल झाल्याने अधीक्षकांकडून कारवाईची शक्यता आहे..महिला पोलिस सारिका सुभाष पवार ऊर्फ सारिका कैलास मैद (३६, रा. हरीविहार सोसायटी, जेल रोड), प्रशांत श्रीकृष्ण गारमोरे (३४, रा. एवन वृंदावन गार्डन, जेल रोड), दीपक दत्तू किरवे (४४, रा. वीर सावरकरनगर, जेल रोड), रवी जाधव, अजय पाटील, नितीन परदेशी, देवा शिसोदे अशी गुन्हा दाखल केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. .अंमलदार शांताराम बाळू गांगोडे (३५) यांच्या फिर्यादीनुसार, शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी बाराच्या सुमारास सदर घटना घडली. ते शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एक येथे कर्तव्यावर होते. उपनगर पोलिस ठाण्यात दाखल खंडणीच्या गुन्ह्यातील संशयित व अवैध सावकार कैलास बाबूराव मैद यास पोलिसांनी अटक करून अधिक चौकशीकामी गुन्हे शाखा युनिट एक कार्यालय येथे आणले होते..त्याचाकडे तपास चालू असताना संशयित सारिका सुभाष पवार ऊर्फ सारिका कैलास मैद या महिलेने गैरकायद्याची मंडळी जमवून कार्यालयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी अंमलदार गांगोडे यांनी तिला रोखण्याचा प्रयत्न केला असता, तिने व तिचे सहकारी प्रशांत श्रीकृष्ण गारमोरे, दीपक दत्तू किरवे, रवी जाधव, अजय पाटील, नितीन परदेशी, देवा शिसोदे व इतरांनी अंमलदार गांगोडे यांना धक्का दिला..तसेच, महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांची गच्ची पकडून पोलिसांना शिवीगाळ केली. मीही पोलिस असून, पती संशयित कैलासला येथे चौकशी आणू शकत नाही. त्याला सोडले नाही तर आत्महत्या करीन, माझ्यासह माझे वरिष्ठांच्या नोकऱ्या घालविल, कलम ३५४ नुसार गुन्हे दाखल करीन अशा धमक्या दिल्या. तसेच त्यांना शासकीय कामात अडथळा आणला. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक उमाप तपास करीत आहेत..आयुक्तांकडून कानउघाडणीसंशयित कैलास मैद याच्याविरुद्ध पुण्यात दोन, तर उपनगर पोलिसांत चार असे एकूण सहा गुन्हे दाखल असताना त्याला अद्यापपर्यंत अटक होत नव्हती. गुन्ह्यांचा आढावा घेतल्यावर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर पोलिसांनी त्यास १०० किलोमीटरपर्यंत पाठलाग करीत अटक केली. दरम्यान, संशयित मैद करीत असलेल्या खासगी सावकारीत पोलिस दलातील काही अंमलदारांचेही पैसे असल्याची चर्चा पोलिस वर्तुळात आहे..Sugarcane Rate Prakash Awade : प्रकाश आवाडेंच्या जवाहर कारखान्याचा दर जाहीर, व्हिडिओद्वारे ३५१८ रुपयांची घोषणा; शेतकरी संघटनांच्या लढ्याला यश.अधीक्षकांकडून कारवाईची शक्यतासारिका पवार ऊर्फ सारिका मैंद ही नाशिक ग्रामीण पोलिस दलात अंमलदार आहे. सध्या आडगाव पोलिस मुख्यालयात नेमणुकीला असून, महिला अंमलदाराच्या हजेरीचे काम पाहते. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी उद्धट वर्तन करणे, वरच्या आवाजात बोलणे यासह अनेक तक्रारी तिच्याबाबत आहेत. दरम्यान, सरकारवाडा पोलिसांत तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने याबाबतचा अहवाल ग्रामीणच्या पोलिस अधीक्षकांनी मागविला आहे. त्यानुसार शिस्तभंग केल्याप्रकरणी निलंबनाच्या कारवाईची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.