नाशिक

Nashik Crime : सावकाराच्या बायकोने पोलिसांना धमकावले; सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

Illegal Moneylending and Extortion Case Investigation : नाशिकमध्ये अवैध सावकार कैलास मैद याच्या चौकशीदरम्यान त्याची पत्नी, महिला पोलिस सारिका पवार ऊर्फ सारिका मैद हिने जमावासह गुन्हे शाखा कार्यालयात येऊन गोंधळ घालत सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तिच्यासह सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: अवैध सावकारी व खंडणीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेला संशयित कैलास मैद याची चौकशी शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एक येथे सुरू असताना संशयित मैदची बायको जमावासह याठिकाणी आली आणि तिने पोलिसांना धमकावत मैदला न सोडल्यास आत्महत्या करण्याची धमकी दिली.

Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Arrest
Woman
Government

