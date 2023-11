By

येवला : आता ओबीसींचे काही खरे नाही. त्यांनी गावागावांत बुलडोझर फिरवला, ‘करेंगे या मरेंगे’ ही भूमिका घ्यावी लागेल, या आशयाची मंत्री छगन भुजबळ यांची ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाली आहे. मात्र, या मागेही राजकीय खेळी आहे. आपली अडचण झाल्याने राजकीय फायद्यासाठी पुन्हा इतर समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे.

ओबीसींमध्येही प्रत्येक पक्षात नेतृत्व तयार झाले असून, त्यांची ओबीसी नेतृत्वाची एकमुखी भासवणारी भूमिकाही किती बेगडी आहे., हे येवला मतदारसंघाने चांगलेच ओळखले आहे, असा आरोप शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते ॲड. माणिकराव शिंदे यांनी केला आहे. (political ploy to make the audio clip go viral Manikrao Shinde allegation Nashik News)

गेल्या २० वर्षांतील श्री. भुजबळ यांच्या राजकारणातील दुसऱ्या पर्वात ओबीसी समाजानेही सर्व काही ओळखले असून, ओबीसी समाजाची फक्त निवडणुकीच्या वेळेसच आठवण येते. हा अनुभव येवल्यातील ओबोसी समाजाला आला आहे.

खरेतर अठरा- पगड जाती-जमाती, बारा बलुतेदारांना घेऊन चालणारा गावागावांतील समाज कोणता आहे, तर तो मराठाच आहे. कधीही येवला मतदारसंघाने जातीवाद अथवा मराठा-ओबीसी भेदभाव केला नाही.

पाच पपंचवीस घरे कानडी समाजाची असतानाही येथील जनतेने डॉ. कानडे यांना, त्याचप्रमाणे हिरूभाऊ गवळी यांचीही दहा-वीस घरे नसतानाही येवल्याचे आमदार केले आहे. जनार्दन पाटील वंजारी असून, दोन वेळेस आमदार झाले. हा येथील मोठ्या मनाचा असलेल्या मराठा समाजचा इतिहास आहे.

येवल्याचा विकास अधिक जोमाने होईल, यासाठी येवल्यातील जनतेने यांना स्वीकारले व डोक्यावर घेतले. मात्र, पाणी, उद्योगधंदे असे ठोस कोणतेच कामे झाले नाही, तर पदरात निराशाच पडली आहे.

मराठा समाज नेहमी सहकार्य करीत असताना, मनोज जरांगे-पाटील यांच्याविषयी काढलेले आक्षेपार्ह उद्गार, तसेच मतदारसंघात मराठा समाजाने केलेला उठाव बघता आता अडचण होईल याची खात्री पटली आहे, म्हणून भुजबळ यांना पुन्हा ओबीसीचा एकमेव नेता होण्याचे स्वप्न पडायला लागले आहे.

राजकीय फायद्यासाठी पुन्हा इतर समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजेच भुजबळांची व्हायरल झालेली क्लीप व ते मांडत असलेली भूमिका जाणीवपूर्वक असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.