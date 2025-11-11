Nashik Mahayuti Politics : नाशिकच्या महायुतीत 'ऑल इज नॉट वेल'! शिवसेनेला डावलून भाजप-राष्ट्रवादीची सलगी वाढली

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती एकत्रित निवडणुका लढविणार असल्याचे वारंवार सांगितले जात असले, तरी शिवसेनेला ‘ओव्हरटेक’ करून भारतीय जनता पक्षाबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सलगी वाढत आहे..दोन्हींच्या दोन बैठकांमध्ये शिवसेनेच्या नेत्यांना विचारात न घेतल्याने महायुतीत आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते समीर भुजबळ यांनी येवला, लासलगाव, नांदगाव, मनमाडमध्ये युतीबाबत भाजपशी चर्चा केली असून, येवला व नांदगाव ‘राष्ट्रवादी’कडे, तर मनमाड भाजपकडे अशी चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.येवल्यात शिवसेनेची ताकद नाही. नांदगाव, मनमाडमध्ये विरोधक आहेत. त्यामुळे त्यांना सोबत घेण्यात उपयोग नसल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्टीकरण दिल्याने महाविकास आघाडीबरोबरच महायुतीमध्येही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट होते..स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पालिका व नगर परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. सोमवार (ता. १०)पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असताना दुसरीकडे राजकीय पातळीवरही युती व आघाड्यांचे राजकारण तापले.नाशिक जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकीसाठी महायुतीत भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे. युती म्हणून निवडणूक लढविण्यासाठी तिन्ही पक्षांची एकत्रितपणे बैठक होणे अपेक्षित असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेला दूर ठेवत भाजपबरोबर चर्चा सुरू केली. .राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेत जागावाटपासंदर्भात चर्चा केली. त्यापूर्वीही नाशिकचे प्रभारी आमदार डॉ. राहुल आहेर यांची भेट घेऊन युतीसंदर्भात चर्चा केली. या दोन्ही बैठकांमध्ये मात्र शिवसेनेच्या एकाही पदाधिकाऱ्याला बोलविले नाही. त्यांच्याशी चर्चाही केली नाही..यावरून पालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला बाहेर ठेवण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, बैठकीनंतर समीर भुजबळ यांनीही जागावाटपासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले. त्यात येवला, लासलगाव, नांदगाव व मनमाडमध्ये युतीसंदर्भात चर्चा झाल्याचे स्पष्ट केले. येवला, नांदगाव राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे, तर मनमाड भाजपकडे अशी चर्चा झाल्याचे स्पष्ट केले..मुंबईत युतीसंदर्भात बैठकगिरीश महाजन व समीर भुजबळ यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर महाजन यांनी सारवासारव करताना महायुती म्हणूनच निवडणूक लढणार असल्याचे स्पष्ट केले. आमदार सुहास कांदे व भुजबळ या दोघांशी माझी चर्चा झाली असून, कांदे व भुजबळ यांना सोबत घेऊन मधला मार्ग काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. निवडणूक युतीसंदर्भात मुंबईत मंगळवारी (ता. ११) पुन्हा बैठक होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली..Delhi Lal Killa News: दिल्लीत मोठी घटना, Amit Shahनी बोलवली बैठक, काय घडतंय? | Red Fort Latest News | Sakal News.महायुती म्हणून तिन्ही पक्ष निवडणूक लढविणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेसोबत माझी चर्चा सुरू आहे. या संदर्भातील निर्णय मंगळवारी मुंबईत होईल.- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्रीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. युतीसंदर्भात चर्चा झाली. मुंबईतील बैठकीत अंतिम निर्णय होईल.- समीर भुजबळ, माजी खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.