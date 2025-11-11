नाशिक

Nashik Mahayuti Politics : नाशिकच्या महायुतीत 'ऑल इज नॉट वेल'! शिवसेनेला डावलून भाजप-राष्ट्रवादीची सलगी वाढली

Mahayuti Faces Internal Rift Ahead of Nashik Local Elections: नाशिक महायुतीतील जागावाटपाच्या चर्चेत शिवसेनेला वगळल्यामुळे तणाव वाढला आहे. यासंदर्भात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि माजी खासदार समीर भुजबळ हे मुंबईत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी बैठक घेणार आहेत.
BJP NCP alliance Nashik

BJP NCP alliance Nashik

Sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती एकत्रित निवडणुका लढविणार असल्याचे वारंवार सांगितले जात असले, तरी शिवसेनेला ‘ओव्हरटेक’ करून भारतीय जनता पक्षाबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सलगी वाढत आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
political
yeola
girish mahajan
MLA
sameer bhujbal
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com