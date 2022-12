By

चांदोरी (जि. नाशिक) : गुलाबी थंडीत ग्रामपंचायत निवडणुकीने निफाड तालुक्यातील गावपातळीवरील राजकारण चांगलेच तापले आहे. गाव नेत्यांनी आपल्या गटात आपले ऐकणारे उमेदवार उभे करून अनेकांना शेवटपर्यंत शब्द देवून झुलवत ठेवल्याचे चित्र देखील दिसत आहे. आपल्या मर्जीतील ताफा गावपातळीच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट जनतेतून सरपंच होण्यासाठी सज्ज करून मतदारांची राजीखुशी राखत विजयाची बाजी मारण्यासाठी राजकीय रणांगणात डावपेच आखले जात आहे. निवडणुकीमुळे गाव पातळीवर राजकीय गणिते करण्यात स्थानिक नेते व्यस्त असून कुरघोड्या वाढल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. (politics heated up in villages over gram panchayat eleciton nashik Latest Marathi News)

निवडणूक म्हटले की, राजकारण आलेच. एरवी एकमेकांशी गुण्या गोविंदाने नांदणारे ग्रामस्थ गावच्या निवडणुकीत एकमेकांचे पॅनल बदलले असल्याने बघूनही काणाडोळा करताना दिसून येत आहेत. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची कमजोरी आणि राजकीय आडाखे ओळखून शह कट करण्यात परस्पर विरोधी उमेदवारांचे कार्यकर्ते सध्या गावपातळीवर काम करत आहे. निफाड तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये दिसणारे हे चित्र राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या चांदोरी, नागापूर ग्रामपालिका निवडणुकीत दिसत असून या ठिकाणी दोन पॅनल निवडणूक रिंगणात उभे ठाकले आहे.

सरपंचपदासाठी अपक्ष ही रिंगणात

सुरवाती पासून सेनेच्या गटाकडून सरपंचपदाचे उमेदवार असलेल्या विनायक खरात यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. सरपंचपदाचा शब्द न मिळाल्याने पुन्हा स्वगृही परतत सेनेकडून उमेदवारी कायम ठेवली. गेल्या अनेक वर्षांची ग्रामपालिकेवर अनेक वर्षांची सत्ता असलेल्या राष्ट्रवादीच्या गटाकडून संजय गायखे रिंगणात आहे. स्वराज्य संघटनेच्यावतीने शिवाजी मोरे उमेदवारी करत असून अपक्ष म्हणून विनायक नाठे यांनी उमेदवारी अर्ज कायम ठेवला.

हेही वाचा : संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

हेही वाचा: Nashik News : चांदवडला इलेक्ट्रिक दुकानास आग; जवळपास 25 लाखाच्या वस्तू जळून खाक!

नमस्कार-चमत्काराने मनधरणी

सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकींचा धुराडा पेटल्यामुळे प्रत्येक गावात माणुसकीला उधाण आलेले आले आहे. नमस्कार-चमत्कार करून मतदारांची मनधरणी केली जात आहे. अडचणीला हातभारही लावला जात आहे. परिसरातील सर्वच व्यावसायिकांचे धंदे जोमात सुरू असून,हॉटेलवर गर्दी होत आहे. प्रचाराच्या पहिल्याच दिवसात माणुसकीला उधाण आलेले असल्याचे दिसून आले.

हेही वाचा: Corruption News : घरपट्टी, पाणीपट्टीत ग्रामसेवकाकडून भ्रष्टाचार; खडकसुकेणेकर एकवटले