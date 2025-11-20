नाशिक

Mahajan vs Bhuse : नाशिकच्या राजकारणात दोन मंत्र्यांची जुगलबंदी! कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन विरुद्ध शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यातील स्पर्धा नगरपालिका निवडणुकीत उफाळली

Mahajan vs Bhuse: Old Rivalry Resurfaces : कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यातील स्पर्धा आता नगरपालिका निवडणुकांनिमित्ताने नव्या रूपात उफाळून आली आहे.
Mahajan vs Bhuse

Mahajan vs Bhuse

sakal 

विनोद बेदरकर
Updated on

नाशिक: राज्यातील महायुतीत एकत्र काम करणारे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यातील स्पर्धा आता नगरपालिका निवडणुकांनिमित्ताने नव्या रूपात उफाळून आली आहे. भुसे यांची राजकीय कोंडी करण्याच्या उद्देशाने मंत्री महाजन यांनी मालेगावचे अद्वय हिरे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश करवून घेतला. यानंतर जिल्ह्यातील विविध नगरपालिकांमधील राजकीय समीकरणांमुळे ही जुनी स्पर्धा नव्या रणांगणात उतरल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
NCP
political
girish mahajan
dada bhuse
Conflict
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com