Mahajan vs Bhuse : नाशिकच्या राजकारणात दोन मंत्र्यांची जुगलबंदी! कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन विरुद्ध शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यातील स्पर्धा नगरपालिका निवडणुकीत उफाळली

नाशिक: राज्यातील महायुतीत एकत्र काम करणारे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यातील स्पर्धा आता नगरपालिका निवडणुकांनिमित्ताने नव्या रूपात उफाळून आली आहे. भुसे यांची राजकीय कोंडी करण्याच्या उद्देशाने मंत्री महाजन यांनी मालेगावचे अद्वय हिरे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश करवून घेतला. यानंतर जिल्ह्यातील विविध नगरपालिकांमधील राजकीय समीकरणांमुळे ही जुनी स्पर्धा नव्या रणांगणात उतरल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे..नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावर प्रभाव मिळविण्यासाठी महाजन- भुसे यांच्यातील स्पर्धा आधीपासूनच तीव्र आहे. जळगावचे असूनही गिरीश महाजन यांना नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाविषयी विशेष रस असल्याचे विविध प्रसंगी दिसून आले. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामकाजामुळे त्यांच्या रसात आणखी वाढ झाली. दुसरीकडे दादा भुसे हेही पालकमंत्रीपदासाठी इच्छुक होते. .दोन्ही बाजूंच्या या सुप्त संघर्षामुळे आजतागायत नाशिकला पालकमंत्री मिळू शकलेला नाही. मात्र भाजप सत्तेत असल्याने 'सिंहस्थ- कुंभमेळामंत्री' म्हणून स्वतंत्र पद मिळवून महाजन यांनी आपल्या राजकीय स्थानाला मजबूत केले, तर भुसे यांनीही आपली आक्रमकता कायम ठेवली आहे..येवल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वातील गटाला भाजपने साथ देत शिवसेना आणि भुसे यांची कोंडी करण्याचे धोरण राबविले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता शिवसेना- भाजप युतीत महाजन- भुसे वादाची किनार असल्याचे दिसते..स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हेत्र्यंबकेश्वरमध्ये भुसे भाजपविरोधी आघाडी यशस्वीपणे उभी करू शकले, सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या कामकाजात आणि एकूणच नाशिकच्या राजकारणात महाजन विरुद्ध भुसे, ही सुप्त जुगलबंदी आणखी टोकदार रूपात दिसेल, अशी राजकीय वर्तुळातील चर्चा आहे..शिवसेनाही आक्रमक, त्र्यंबकेश्वरमध्ये भुसेंची चढाईकेवळ भाजपच आक्रमक नसून दादा भुसे यांनीही दोन दिवसांपासून भाजपविरोधी भूमिका अधिक ठळक केली आहे. त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कामांवरील प्रभावासाठी भाजप स्वबळावर लढत असल्याने शिवसेनेनेही स्वतंत्र तयारीला वेग दिला आहे. भाजपने राष्ट्रवादी- शिवसेना एकत्र येऊ नयेत यासाठी आखणी केल्याचे दिसत असताना, भुसे यांनी येथे भाजपविरोधात इतर पक्षांना एकत्र आणण्याची चाचपणी वाढविली आहे..महाजन यांची सक्रिय मोहीममालेगावमध्ये भुसे यांच्या विरोधात 'भुसे विरुद्ध इतर सर्व', अशी राजकीय आखणी करण्याचे काम महाजन यांनी वेगाने सुरू केले आहे. बंडू काका बच्छाव यांच्या बरोबरीने अद्वय हिरे यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन भुसे यांच्या विरोधात मजबूत आघाडी उभारण्याची रणनीती सक्रिय झाली आहे. भुसे विरोधकांना एकत्र आणून मालेगावमध्ये त्यांची कोंडी करण्याचे महाजन यांचे प्रयत्न स्पष्ट दिसत आहेत..नगरपालिका राजकारणातही तीच छायाहीच राजकीय स्पर्धा जिल्ह्यातील इतर नगरपालिकांमध्येही उमटू लागली आहे. शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस यांनी विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्र लढत दिली होती; त्याच धर्तीवर भाजपने भगूरमध्ये शिवसेना संपर्कप्रमुख विजय करंजकर यांच्याविरोधात शिवसेना विरोधकांना एकत्र केले आहे..