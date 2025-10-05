Bachchu Kadu : 'शेतकरी एकत्र येत नाही, हाच सर्वांत मोठा शोक'; बच्चू कडूंचा सरकारवर घणाघात

तळवाडे दिगर: आपण शेतकरी म्हणून एकत्र येत नाही, हाच सर्वांत मोठा शोक आहे. नेतेमंडळी किंवा राजकीय पदाधिकारी विविध ठिकाणी एकत्र येतात; पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी कोणी एकत्र येत नाही. जाती-धर्माच्या नावाने आपण एकमेकांशी भिडत आहोत, सरकारशी लढत नाही, अशी टीका बच्चू कडू यांनी केली..बागलाण तालुका प्रहार जनशक्ती पक्ष आयोजित ‘शेतकरी हक्क यात्रा’ शनिवारी (ता. ४) किकवारी खुर्द (ता. बागलाण) येथे दाखल झाली. गावात आगमन होताच जेसीबीद्वारे पुष्पवृष्टी, बैलगाडीतून मिरवणूक, तसेच घोंगडी, फेटा, काठी, टोपी घालून सत्कार अशा पारंपरिक उत्साहात बच्चू कडूंचे जोरदार स्वागत करण्यात आले..प्रहार जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर, तालुकाध्यक्ष गणेश काकुळते, दीपक काकुळते, माजी सभापती संजय सोनवणे, राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे सुभाष शिंदे, दीपक पगार, पंकज ठाकरे, अनिल पाटील, डॉ. राहुल सोनवणे, व्यंग्यचित्रकार किरण मोरे, देवीदास अहिरे, केदा भामरे, रोहिदास भामरे, केशव मांडवडे आदींसह परिसरातील हजारो शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सभेत बच्चू कडू यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, तुमच्या जिल्ह्यात कांदा मोठ्या प्रमाणात पिकतो, पण सरकार शेतकऱ्याला जगू देण्यासाठी तयार नाही. ‘नाफेड’ ही संस्था शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नाही, तर त्यांच्या मरणासाठी उतरली आहे. .कांदा उत्पादक शेतकरी मरत आहेत, तरीही कॅबिनेटने आजवर एकही बैठक घेतली नाही, असा घणाघात त्यांनी केला. ‘जोपर्यंत कांदा उत्पादक शेतकरी एकत्र येत नाही आणि मुंबई- दिल्लीवाल्यांना धडा शिकवत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही,’ असा इशाराही बच्चू कडू यांनी दिला.....पण मी मागे हटणार नाहीशेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा थांबणार नाही. माझ्यावर साडेतीनशे गुन्हे दाखल झाले तरी मी मागे हटणार नाही. ही माझ्या पक्षाची नव्हे, तर वेदनेची सभा आहे, असे म्हणत बच्चू कडू यांनी सभेत उपस्थित शेतकऱ्यांना नागपूर आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले..व्यंग्यचित्रकाराकडून अनोखी भेटया वेळी व्यंग्यचित्रकार किरण मोरे यांनी बच्चू कडू यांच्या शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांग हक्क यात्रेच्या रायगडपासून आजपर्यंतच्या प्रवासाचे व्यंग्यचित्र रेखाटून त्यांना भेट दिले..शेतकऱ्यापेक्षा गरीब आमदार-खासदारशेतकऱ्यांच्या जिवावर आपली राजकीय पोळी भाजणारे आमदार-खासदार आज पगारवाढीचा लाभ घेत आहेत. आमदारांचे मानधन तीन लाख ५० हजार रुपये झाले, खासदारांचाही पगार वाढला; पण शेतकऱ्याला हमीभाव मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांपेक्षा गरीब आमदार-खासदार आहेत, अशी उपरोधिक टीका बच्चू कडू यांनी केली..Mumbai News: मुंबईकरांचा त्रास कमी होणार! पाऊस थांबताच काँक्रीटीकरणाला सुरुवात; पालिकेची खड्डेमुक्त शहराकडे वाटचाल.शेतकऱ्यांसाठी ‘नागपूर जाम’चा इशाराशेतकरी कर्जमाफी, पिकांची नुकसानभरपाई आणि हमीभावाच्या मागण्यांसाठी २८ ऑक्टोबरला नागपूरला मोर्चा निघणार आहे. त्या वेळी सगळ्यांनी ट्रॅक्टरसह नागपूर गाठा. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर देवेंद्र फडणवीस यांनाच त्यांच्या नागपुरातून बाहेर पडू देणार नाही, असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.