Girish Mahajan : 'उरलासुरला पक्ष वाचवायचा असेल तर राऊतांना बाजूला सारा'; महाजनांचा उद्धव ठाकरेंना थेट सल्ला

नाशिक: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत कुठलाही घातपात नसल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले असताना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेले वक्तव्य विकृत मानसिकतेतून आलेले असून, ते अत्यंत अशोभनीय आहे, असा घणाघाती पलटवार जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आज येथे केला..अजित पवार यांच्याकडे भारतीय जनता पक्षाच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे होते, त्यामुळे ते ‘स्वगृही’ येण्याच्या तयारीत होते आणि त्यांचा विमान अपघात हा ‘ऑपरेशन लोटस’चा भाग असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला होता. या आरोपांचा समाचार घेताना महाजन म्हणाले, की संजय राऊत हे विकृत विचारांचे माणूस आहेत. त्यांच्या अशाच विकृतीमुळे शिवसेना (उबाठा) पक्षावर दुर्दैवी स्थिती ओढवली. राज्यातील एकाही महापालिकेत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचा महापौर होऊ शकलेला नाही..‘उरलासुरला पक्ष वाचवायचा असेल, तर उद्धव ठाकरे यांनी राऊत यांच्यासारख्या ‘बोलबच्चन’ नेत्यांना बाजूला सारले पाहिजे,’ असा थेट सल्लाही महाजन यांनी दिला. दरम्यान, मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरला छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या तांत्रिक बिघाडाबाबतही महाजन यांनी स्पष्टीकरण दिले. ‘या घटनेतही कुठलाही घातपात किंवा कटाचा प्रकार नाही,’ असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले..Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय धोक्यात? शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता; सरकारने दिलं स्पष्टीकरण....वर्षभरात नाशिकचे बहुतांश प्रश्न सुटणार : महाजनकुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याची माहिती देत महाजन म्हणाले, की रस्त्यांबाबतच्या तक्रारींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठोस तोडगा काढला असून, सर्व प्रमुख रस्त्यांवर व्हाइट टॉपिंग करण्यात येत आहे. द्वारका चौकातील अंडरपासचे काम सुरू झाल्याने वाहतूक कोंडी कमी होणार असून, इंदिरानगर बोगद्याच्या विस्तारीकरणामुळे शहरातील वाहतूक अधिक गतिमान होईल. ‘नाशिकचे रस्ते खड्डेमुक्त, सुंदर, स्वच्छ आणि सुरक्षित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. येत्या वर्षभरात नाशिकचे बहुतांश प्रश्न मार्गी लागतील,’ असा दावा महाजन यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.