Nashik Crime : उसनवार दिलेले पैसे मागितल्याने गरोदर प्रेयसीचा खून

पंचवटी परिसरातील निर्जनस्थळी एका गरोदर महिलेचा गळा चिरलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला होता. प्रत्यक्ष साक्षीदार कोणीही नसताना खुनाच्या गुन्ह्याची उकल करण्याचे आव्हान म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन सहायक निरीक्षक शिवाजी अहिरे यांच्यासमोर असताना, त्यांनी अत्यंत कौशल्याने आणि पारंपरिक तपासाच्या अनुभवावर अवघ्या काही तासांत आरोपीची माहिती मिळविली. त्यानंतर परराज्यांत पसार झालेल्या आरोपीला अटकही केली. .२० जानेवारी २०२१ ला पहाटे पंचवटी परिसरातील अश्वमेधनगरच्या पवार मळ्यात एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह असल्याची माहिती म्हसरूळ पोलिसांना मिळाली. तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी अहिरे यांनी पथकासह घटनास्थळ गाठले. अनोळखी महिलेच्या गळ्यावर धारदार हत्याराने वार करण्यात आला होता; तर पोटातही धारदार हत्यार खुपसलेले होते. .जागेवर पंचनामा करून मृतदेह विच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात रवाना करण्यात आला. त्यानंतर आसपास चौकशी सुरू केली असता, काहीही महत्त्वाचे हाती लागत नव्हते. त्याचवेळी ज्या ठिकाणी महिलेचा मृतदेह मिळून आला, त्यापासून काही मीटर अंतरावर एका नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. त्या ठिकाणी सहायक निरीक्षक अहिरे चौकशीसाठी गेले असता, तेथे असलेल्या रखवालदाराने महत्त्वाची माहिती दिली. .आदल्या दिवशी रात्री एका रिक्षातून महिला आणि रिक्षाचालक आले होते. त्यांच्यात जोरदार भांडण सुरू होते. भांडण करणारे दोघे नवरा-बायको असावेत, असे रखवालदाराला वाटल्याने त्यांनी फारसे लक्ष दिले नाही. त्यानंतर रिक्षा निघून गेल्याचे त्याने सांगितले. पण, रिक्षाचालकाने महिलेला मारल्याचे त्याने पाहिलेले नव्हते. या वेळी त्याने रिक्षाच्या मागे हुडावर पिवळ्या रंगाची ‘उंची वाढवा’ अशी जाहिरात असल्याचे सहायक निरीक्षक अहिरे यांना सांगितले..वायरलेस कॉल अन् बेपत्ता नोंदसहायक निरीक्षक शिवाजी अहिरे यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला; पण महिलेची ओळख पटत नव्हती. त्यासाठी त्यांनी तत्काळ आयुक्तालय हद्दीतील पोलिस ठाणे आणि पथकांना वायरलेस कॉलवरून मृत अनोळखी महिलेच्या वर्णनासह माहिती कळविली. जेणेकरून शहरातील पोलिस ठाण्यांत बेपत्ता महिलेची तक्रार असल्यास त्यानुसार ओळख पटविणे शक्य होईल. दरम्यान, त्याचवेळी पंचवटी पोलिस ठाण्यात एक पुरुष त्याची पत्नी रात्रीपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार देण्यासाठी आला होता..त्याने केलेले वर्णन आणि म्हसरूळ हद्दीतील पवार मळ्यात आढळून आलेला मृतदेहाचे वर्णन मिळते-जुळते होते. त्यामुळे पंचवटी पोलिस त्या तक्रारदाराला घेऊन अनोळखी महिलेच्या मृतदेहाची ओळख पटविण्यासाठी घेऊन आले. त्याने मृतदेह पाहताच, ती आपली पत्नी असल्याचे पोलिसांना सांगितले. तिचे नाव पूजा विनोद आखाडे (वय २१, रा. मोरे मळा, मखमलाबाद रोड) असे असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी तिचा पती विनोद आखाडे यास चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. तसेच, त्याच्या चौकशीतून महत्त्वाचे असे काहीही पोलिसांच्या हाती लागले नाही..रिक्षा सापडलीसहायक निरीक्षक अहिरे यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे रिक्षाची शोधमोहीम म्हसरूळ पोलिसांनी सुरू केली. काही तासांतच त्यांना एक रिक्षा म्हसरूळ हद्दीतील एका पेट्रोलपंपाजवळ असलेल्या संरक्षण भिंतीलगत आडोशाला उभी असलेली दिसली. रिक्षा मिळाली; पण चालक पसार झाला होता. चालकाची माहिती घेतली असता, तोही मखमलाबाद रोडवरील मोरे मळा परिसरातील आदेश ऊर्फ सागर ऊर्फ आदी दिलीप भास्कर (२९) हा असल्याचे निष्पन्न झाले. .पोलिसांनी त्याचे घर गाठले असता, तो रात्रीपासून घरी आला नसल्याचे समजले. शहरात त्याचा शोध घेण्यात आला. तसेच, पारंपरिक तपासावर भर देत सहायक निरीक्षक अहिरे यांना आरोपी आदेश हा परराज्यांत पसार झाल्याची खबर मिळाली. त्यानुसार स्वतंत्र पथके त्याच्या मागावर पाठविण्यात आली असता, काही तासांतच त्याला गुजरातमधून अटक करण्यात आली..उसनवार पैशांमुळे खूनआरोपी आदेश भास्कर यास अटक करून नाशिकला आणण्यात आले. पोलिसी खाक्या दाखविताच त्याने खुनाची कबुली दिली. मृत पूजा आणि आरोपी आदेश यांच्यात प्रेमसंबंध होते. पूजा हिच्याकडे पैसे असल्याचे त्याला माहिती असल्याने त्याने या ना त्या कारणाने तिच्याकडून वारंवार पैसे उसने घेतले होते. सुमारे ८० हजार रुपये त्याने पूजाकडून घेतले होते; परंतु घेतलेल्या पैशांतून त्याने एक रुपयाही दिला नव्हता. त्यामुळे पूजा त्याच्याकडे पैशांसाठी वारंवार तगादा लावत होती. .१९ जानेवारी २०२१ च्या रात्रीही तिने त्याला संपर्क साधून त्याच्याकडे पैशांची मागणी केली होती. त्या वेळी तिला भेटायला येत असल्याचे त्याने कळविले होते. तो रिक्षा घेऊन आला आणि त्याच्याबरोबर पूजा बाहेर गेली. आरोपी आदेश याने आधीच तिला संपविण्याचा मनात कट रचला होता. त्यानुसार तो तिला अश्वमेधनगर परिसरातील निर्जनस्थळी घेऊन आला. .अंधारात कोणाला काही समजणार नाही, अशा ठिकाणी त्याने रिक्षा थांबविली. तेथेही दोघांमध्ये पुन्हा पैशांवरून वाद सुरू झाला. त्या वेळी ठरल्याप्रमाणे आरोपी आदेश याने कमरेचा चॉपर काढून तिच्या मानेवर सपकन वार केला आणि त्यानंतर तोच चॉपर त्याने तिच्या पोटात खुपसला. मानेवर खोलवर चॉपरचा वार झाल्याने ती जागेवर कोसळली आणि काही मिनिटांत तिने प्राण सोडले. आरोपी आदेशने त्या ठिकाणावरून पळ काढला..चॉपरची विल्हेवाट; मित्रही अडकलासहायक निरीक्षक अहिरे यांनी आदेशकडे गुन्ह्यात वापरलेल्या चॉपरबाबत चौकशी केली असता, त्याने घटनास्थळावरून पळून जाताना रिक्षा पेट्रोलपंपाशेजारी लावली. त्यानंतर त्याने त्याचा मित्र विलास प्रकाश खरात (रा. म्हसोबावाडी, म्हसरूळ) याच्याकडे चॉपर दिला. विलास यास आरोपी आदेश याने काय केले, याची कोणतीही माहिती नव्हती; पण त्याने त्या चॉपरची विल्हेवाट लावण्यास सांगितले होते. म्हसरूळ पोलिसांनी खरातला त्याच्या घरून ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेला चॉपरही हस्तगत केला. पुरावा नष्ट करण्यास आरोपीला मदत केल्याप्रकरणी त्यालाही अटक करण्यात आली..अंडरट्रायल शिक्षासहायक निरीक्षक अहिरे यांनी सहा महिन्यांत जिल्हा न्यायालयात खुनाच्या गुन्ह्याचे आरोपपत्र दाखल केले. मुख्य आरोपी आदेश भास्कर याची पोलिस कोठडीनंतर नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली. ता. १२ फेब्रुवारी २०२५ ला जिल्हा न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना आरोपी आदेश भास्कर यास जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली; तर विलास खरात याला तीन वर्षांचा कारावास ठोठावला. विशेषत: या खटल्यात मुख्य आरोपी आदेश भास्कर यास शिक्षा सुनावण्यात येईपर्यंत तो मध्यवर्ती कारागृहातच होता..टर्निंग पॉइंट...जिल्हा रुग्णालयात विच्छेदनातून मृत पूजा ही गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले; परंतु तिचा खून का व कोणी केला, याचे उत्तर मात्र पोलिसांना मिळालेले नव्हते. सहायक निरीक्षक अहिरे हे पथकासह मृत पूजा आखाडे हिच्या घरी पोहोचले. घरात काहीसे शोधकार्य केल्यावर आखाडे दांपत्याचा पाच वर्षांचा मुलगा त्या ठिकाणी होता. त्याला विश्वासात घेऊन अहिरे यांनी त्याला बोलते करण्याचा प्रयत्न केला असता, महत्त्वाची आणि तपासाला दिशा देणारी माहिती त्याने दिली. .Nagpur News: नागपुरात पाकिस्तानी ग्रुपशी संबंध असल्याच्या संशयावरून शिक्षक आणि व्यापाऱ्याची एटीएसकडून चौकशी.१९ जानेवारीच्या रात्री आठच्या सुमारास एक रिक्षावाला काका आला आणि त्याच्याबरोबर आई रिक्षात बसून गेल्याचे त्याने सांगितले. तो रिक्षावाला काका नेहमी घरी येतो, अशीही माहिती त्याने सहायक निरीक्षक अहिरे यांना दिली. त्यामुळे घटनास्थळापासून काही अंतरावर असलेल्या बांधकामाच्या साइटवरील रखवालदारानेही रिक्षाचीच माहिती दिल्याचे त्यांना आठवले. दोन्ही ठिकाणच्या चौकशीतून रिक्षा समोर आल्याने त्यांनी सदरची रिक्षा शोधून काढण्याच्या सूचना केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 