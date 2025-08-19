CEO Omkar Pawar : जिल्हा परिषदेचे सीईओ ओंकार पवार बनले ‘पोषणदूत’; कुपोषित बालकाची स्वीकारली जबाबदारी

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ‘पोषणदूत’ उपक्रमांतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी वैष्णवनगर येथील कुपोषित बालक दीपक गोरख पिंपळके याची जबाबदारी स्वीकारली आहे..दीपक हा केवळ पाच वर्षांचा असून त्याचे वजन ११ किलो व उंची ९३ सेमी आहे. त्याला सॅम श्रेणीतील (अति तीव्र कुपोषित) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. अशा बालकांना योग्य आहार, वैद्यकीय सल्ला व कुटुंबास सतत मार्गदर्शन दिल्यास आरोग्य सुधारता येऊ शकते. यासाठी ‘पोषणदूत’ म्हणून सीईओ पवार थेट कुटुंबाशी संपर्क साधणार आहेत..या उपक्रमात प्रत्येक अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील एका कुपोषित बालकाला दत्तक घेतो. संबंधित बालकाच्या कुटुंबाशी नियमित संवाद साधून आहारपद्धती, स्वच्छता, आरोग्य तपासण्या व पूरक आहार यावर लक्ष ठेवले जाते. तसेच अंगणवाडी सेविका, आशा व आरोग्य सेविका यांच्या समन्वयातून बालकाचे नियमित वजन व उंची तपासली जाणार आहे. यामुळे कुपोषित बालकांच्या प्रगतीवर थेट लक्ष ठेवले जाते..मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व विभाग प्रमुख, प्रकल्प अधिकारी, गटविकास अधिकारी व इतर अधिकारी यांनी देखील ‘पोषण दूत’ बनावे, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यावेळी गटविकास अधिकारी डॉ. सोनिया नाकाडे, सरपंच मंगळू पिंपळके, विश्वनाथ तरवारे आदी उपस्थित होते..Jitendra Singh : अंतराळवीराबाबत नाराजी का? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह; गदारोळात वाहून गेले संसदेचे कामकाज.कुपोषण निर्मूलन ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून प्रशासनातील प्रत्येक अधिकाऱ्याची सामाजिक जबाबदारी आहे. ‘एक अधिकारी-एक बालक’ या पद्धतीने आपण पुढाकार घेतला, तर नाशिक जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यास मदत होईल.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा परिषद, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.