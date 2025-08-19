नाशिक

CEO Omkar Pawar : जिल्हा परिषदेचे सीईओ ओंकार पवार बनले ‘पोषणदूत’; कुपोषित बालकाची स्वीकारली जबाबदारी

Poshandut initiative targets malnutrition in Nashik : ‘पोषणदूत’ उपक्रमांतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी वैष्णवनगर येथील कुपोषित बालक दीपक गोरख पिंपळके याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
CEO Omkar Pawar
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ‘पोषणदूत’ उपक्रमांतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी वैष्णवनगर येथील कुपोषित बालक दीपक गोरख पिंपळके याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

