Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचा 'पोषणदूत' पॅटर्न यशस्वी! ३९ बालके कुपोषणमुक्त, अधिकारी झाले 'पालक'

Poshandut Yojana Brings Hope to Malnourished Children : मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून १५ ऑगस्ट २०२५ पासून ‘पोषणदूत योजना’ सुरू करण्यात आली. जिल्हा व तालुका स्तरावरील वर्ग एक व वर्ग दोन अधिकाऱ्यांनी अतितीव्र कुपोषित बालकांना दत्तक घेऊन त्यांच्या पोषण, आरोग्य व स्वच्छतेचा नियमित पाठपुरावा केला जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या पोषणदूत योजनेमुळे जिल्ह्यातील ३९ बालके कुपोषणमुक्त झाल्याची माहिती आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने दिली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून १५ ऑगस्ट २०२५ पासून ‘पोषणदूत योजना’ सुरू करण्यात आली.

