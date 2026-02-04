Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेचा 'पोषणदूत' पॅटर्न यशस्वी! ३९ बालके कुपोषणमुक्त, अधिकारी झाले 'पालक'

नाशिक: जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या पोषणदूत योजनेमुळे जिल्ह्यातील ३९ बालके कुपोषणमुक्त झाल्याची माहिती आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने दिली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून १५ ऑगस्ट २०२५ पासून ‘पोषणदूत योजना’ सुरू करण्यात आली. .जिल्हा व तालुका स्तरावरील वर्ग एक व वर्ग दोन अधिकाऱ्यांनी अतितीव्र कुपोषित बालकांना दत्तक घेऊन त्यांच्या पोषण, आरोग्य व स्वच्छतेचा नियमित पाठपुरावा केला जात आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्यास एक बालक दत्तक दिले. तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली. .नोव्हेंबर २०२५ अखेर जिल्ह्यातील एकूण २०८ अतितीव्र कुपोषित बालकांपैकी ३९ बालके सर्वसाधारण श्रेणीत दाखल झाली; तर ४५ बालके मध्यम कुपोषित श्रेणीत परिवर्तीत झाली. याबद्दल सर्व पालक अधिकारी यांचे कौतुक करीत ओमकार पवार यांनी उर्वरित बालकांवर, तसेच डिसेंबर २०२५ मध्ये पोषण ट्रॅकरवर नव्याने नोंद झालेल्या ३६८ बालकांवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या. .Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...आढावा बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रताप पाटील, जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ. हर्षल नेहेते, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागूल, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक लोणे, ‘युनिसेफ’चे विभागीय सल्लागार नितीन वसईकर यांच्यासह सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.