Nashik Malnutrition Campaign : एक अधिकारी, एक बालक: सरकारी तिजोरीवर भार न टाकता नाशिक जिल्हा कुपोषणमुक्तीकडे

किरण कवडे- नाशिक: कुपोषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या बालकांची प्रकृती सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या पोषणदूत योजनेंतर्गत एक अधिकारी, एक बालक या दत्तक मोहिमेतून अवघ्या पाच महिन्यांत जिल्ह्यातील २६३ बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत. विशेष म्हणजे त्यासाठी शासनाच्या तिजोरीतील एक रुपयाही खर्च न झाल्याने ही योजना खऱ्या अर्थाने कुपोषित बालकांसाठी पोषणदूत ठरली आहे..जिल्हा परिषदेने १५ ऑगस्ट २०२५ ला पोषणदूत ही योजना हाती घेतली. यातून प्रत्येक अधिकाऱ्यास एक बालक दत्तक देण्यात आले. शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील या बालकाची संपूर्ण जबाबदारी त्या-त्या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली. त्यांनी महिन्यातून किमान एकदा त्या बालकाच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या आरोग्याची विचारपूस करणे, अडचणींची सोडवणूक करणे, जाताना औषधे व आहार (खाऊ) घेऊन जात असल्याचा हा सकारात्मक परिणाम झाला. .आपले वरिष्ठ अधिकारी बालकाच्या घरी येतात म्हटल्यावर गावातील व तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचारी त्या कुटुंबाकडे विशेष लक्ष देतात. एक अधिकारी किंवा त्यांचा प्रतिनिधी या बालकांची भेट घेतात. अधिकाऱ्यांनी दिलेला सल्ला हे लोक ऐकतात व त्यानुसार कार्यवाही केल्यामुळे बालकांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला..कुपोषणाचा स्तर घटण्यात यशआरोग्य विभाग आणि महिला व बालकल्याण यांनी संयुक्तपणे ही मोहीम राबविली. बालकांचे वजन घेणे, त्यांना आवश्यक आहार व औषधांचा पुरवठा वेळेवर होऊ लागला. शासकीय पातळीवरील प्रयत्नांना अधिकाऱ्यांच्या मदतीचा हात मिळू लागल्याने आतापर्यंत २६३ बालके कुपोषणमुक्त झाली, तर 'अतितीव्र कुपोषित'मधून ४८८ बालके मध्यम कुपोषित वर्गात पोहोचली आहेत. कुपोषित बालकांचा शोध घेण्यासाठी दोन वेळा धडक मोहीम राबविण्यात आली. यात ५४३ बालकांचा शोध लागला असून, त्यांची जबाबदारी आता ग्रामसेवक आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात येणार आहे..विभागीय आयुक्तांसह ३४५ अधिकारीविभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पोषणदूत योजनेंतर्गत एक बालक दत्तक घेतले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दीपक पिंपळके (वैष्णवनगर, ता. नाशिक) याची जबाबदारी स्वीकारली. वरिष्ठ अधिकारी कुपोषणाच्या थेट मैदानात पोहोचल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख आणि तालुकास्तरावरील पंचायत समित्यांचे अधिकारी असे एकूण ३४५ अधिकारी एकाच वेळी या मोहिमेत उतरले. आपण जबाबदारी घेतलेले बाळ अधिक सुदृढ व्हावे, या उद्देशाने त्यांनी विशेष प्रयत्न व लक्ष दिल्यामुळे हे यश प्राप्त झाले आहे..अशी झाली कार्यवाहीमासिक घर भेट : महिन्यातून एकदा दत्तक बालकाच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आरोग्याविषयी विचारणा केली. मुलाला आवश्यक औषधे व खाऊ दिला..वैद्यकीय सल्ला :दत्तक बालक किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याला आरोग्य समस्या उद्भवल्यास तत्काळ कुठे उपचार घ्यायचे याविषयी मार्गदर्शन मिळाले.एनआरसी दाखल करणे ः कुपोषणाचे कारण लक्षात आल्यानंतर त्या बालकास पोषण पुनर्वसन केंद्रात (एनआरसी) दाखल केले जाते. त्यासाठी हे अधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.अहवाल ः तालुक्याला नियुक्त नोडल अधिकारी दर आठवड्याला पालक अधिकाऱ्यांना माहिती देतात..जिल्हा कुपोषणमुक्त होण्याच्या दृष्टीने 'एक अधिकारी, एक बालक' ही योजना फारच प्रभावी ठरली आहे. दत्तक घेतलेल्या बालकांप्रति निर्माण झालेल्या नात्यातून बालके कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडली.-प्रताप पाटील, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालकल्याणकुपोषणमुक्त योजनेंतर्गत दुगाव येथील आराध्या गभाले ही मुलगी दत्तक घेतली होती. तिच्या घरी भेट देऊन येणाऱ्या अडचणी सोडविल्या.-डॉ. वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत).आरोग्य विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या समन्वयातून जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही योजना प्रभावी ठरली असून, त्याचे दृश्यपरिणाम दिसून येतात.-डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा आरोग्याधिकारी, आरोग्य विभागअधिकारी घरी येतात म्हटल्यावर तालुक्याचे अधिकारीही त्यांच्यासोबत असतात. गावातील आशा व अंगणवाडीसेविका, आरोग्याधिकारी आमची विचारपूस करतात. आवश्यक गोष्टी पुरवतात.-आकाश फड, पालक (शिंदे, ता. नाशिक).जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्याची जबाबदारी ही फक्त एका विभागाची नाही. त्यासाठी सामुदायिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. या दृष्टिकोनातून सर्व अधिकाऱ्यांनी एकेक मूल दत्तक घेतले. त्यांनी विशेष लक्ष दिल्यामुळे हा सकारात्मक परिणाम दिसून आला असून, भविष्यात याची व्याप्ती वाढविणार आहोत.-ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.