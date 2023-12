Nashik News: आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारणीसाठीचा निधी परतीच्या मार्गावर

Nashik News: केंद्र शासनाने नाशिक शहरामध्ये १०६ ठिकाणी आरोग्यवर्धिनी आरोग्य केंद्र उभारण्यासाठी जवळपास ६५. ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरदेखील महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून ठोस असे पावले उचलली जात नसल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संपूर्ण राज्यात एकमेव नाशिक महापालिकेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी निधी मंजूर झालेला असताना महापालिकेचा कर्मदारिद्र्यपणा आड येत असल्याचे बोलले जात आहेत. (possibility of funds returned for construction of Arogyavardhini Center nashik news)