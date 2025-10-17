नाशिक

Nashik Ration Card Holders : नाशिकमध्ये साडेसात लाख नागरिक आजही 'रेशन'वर! दारिद्र्य निर्मूलन योजनांच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह!

Rising Number of Ration Card Holders in Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील ७.५६ लाख नागरिक आजही रेशनवर अवलंबून. दारिद्र्य निर्मूलन योजनांच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह. एकूण १४.४९ लाख शिधापत्रिका.
Ration Card Holders

Ration Card Holders

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत असले, तरी जिल्ह्यातील साडेसात लाखांहून अधिक नागरिक आजही ‘रेशन’वरच अवलंबून आहेत. जिल्ह्यातील सात लाख ५६ हजार ४९८ अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांची ही संख्या शासनाच्या दारिद्र्य निर्मूलन प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Ration Card
beneficiaries
population
Department of Social Justice
schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com