Nashik Ration Card Holders : नाशिकमध्ये साडेसात लाख नागरिक आजही 'रेशन'वर! दारिद्र्य निर्मूलन योजनांच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह!

नाशिक: दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत असले, तरी जिल्ह्यातील साडेसात लाखांहून अधिक नागरिक आजही 'रेशन'वरच अवलंबून आहेत. जिल्ह्यातील सात लाख ५६ हजार ४९८ अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांची ही संख्या शासनाच्या दारिद्र्य निर्मूलन प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उभे करते..वर्षानुवर्षे विविध शासकीय योजना घरकुल, कृषी, सामाजिक न्याय व पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून राबविल्या जात असूनही गरीब नागरिकांच्या जीवनात फारसा बदल झालेला नाही. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात एक लाख ७७ हजार २३ अंत्योदय शिधापत्रिका असून, त्यावरील लाभार्थ्यांची संख्या साडेसात लाखांपेक्षा जास्त आहे..महिन्याकाठी पुरवठा विभागाकडून अंत्योदय व प्राधान्य कार्डधारकांना धान्य दिले जाते. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि रेशन दुकानदारांच्या मनमानीमुळे अनेकांना वेळेवर धान्य मिळत नाही. त्यामुळे शासनाच्या दाव्यांनंतरही हे नागरिक आजही रेशनवरच गुजराण करीत आहेत..शासनाने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी आणखी प्रभावी उपाययोजना राबविल्यास या कुटुंबांचे जीवनमान खऱ्या अर्थाने उंचावेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत..जिल्ह्यात साडेचौदा लाख शिधापत्रिकाजिल्ह्यात एकूण १४ लाख ४९ हजार ५८४ शिधापत्रिका असून, त्यावरील लाभार्थींची संख्या तब्बल ६२ लाख ५४ हजार ६३८ इतकी आहे. मात्र, यापैकी केवळ अंत्योदय आणि प्राधान्य शिधापत्रिकाधारकांनाच महिन्याकाठी धान्याचा लाभ मिळतो..