Nashik News : महावितरणच्या दुरुस्ती कामामुळे नाशिककरांची गैरसोय; तब्बल १० तास वीजपुरवठा खंडित

जुने नाशिक: महावितरणच्या नाशिक शहर विभाग दोनअंतर्गत ग्राहकांना योग्य दाबाचा आणि अखंडित वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी महापारेषणच्या १३२ केव्ही टाकळी सबस्टेशनमध्ये अत्यावश्यक दुरुस्तीचे काम शनिवारी दिवसभर सुरू होते. यामुळे द्वारका, जुने नाशिक, वडाळा गाव तसेच उपनगर ते नाशिक रोड अशा विविध भागांमध्ये तब्बल दहा तास वीजपुरवठा खंडित होता, त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले..वीज वितरण विभागाकडून १३२ केव्ही टाकळी सबस्टेशनमधील ३३ केव्ही एकेरी वाहिनीचे दुहेरी वाहिनीत रूपांतर करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. शनिवार (ता. २०) सकाळी अकरापासून हे काम सुरू झाल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. काम मोठे असल्यामुळे बहुतांश भागात रात्री उशिरापर्यंत वीज आली नव्हती. काही ठिकाणी रात्री ७ वाजता, तर काही भागात रात्री ८ वाजता वीजपुरवठा पूर्ववत झाला..दिवसभर वीज नसल्यामुळे अनेक कामांमध्ये अडथळे आले. घरातील पंखे आणि इतर उपकरणे बंद असल्याने उकाडा जाणवत होता. नवरात्रीची तयारी सुरू असल्याने महिलांच्या कामातही व्यत्यय आला. काही भागांत पाणीपुरवठ्यावरही परिणाम झाला. व्यावसायिक दुकानांमध्ये वीजपुरवठा नसल्याने खरेदी-विक्रीवरही परिणाम झाला. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.संध्याकाळी स्वयंपाक करण्याच्या वेळेतही वीज नसल्याने महिलांनी नाराजी व्यक्त केली. या परिस्थितीमुळे काही नागरिकांनी एकाच वेळी वीजपुरवठा खंडित न करता टप्प्याटप्प्याने काम करणे अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले. एका दिवसाच्या वीजपुरवठा खंडिततेमुळे अनेकांचे दिवसभराचे वेळापत्रक बिघडले आणि काहींना आर्थिक नुकसानही झाले. रात्री उशिरापर्यंत वीज येत नसल्याने नागरिक आणि महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये फोनवर वादाचे प्रसंगही घडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.