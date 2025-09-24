नाशिक

Education News : पुणे विद्यापीठाकडून नवीन महाविद्यालये व अभ्यासक्रमांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

SPPU Invites Proposals for New Colleges and Courses : पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता नवीन महाविद्यालये, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकड्या किंवा विषय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. या अंतर्गत इच्‍छुक संस्थांनी येत्‍या ३० सप्‍टेंबरपर्यंत प्रस्‍ताव सादर करणे आवश्‍यक आहे.
नाशिक: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता नवीन महाविद्यालये, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकड्या किंवा विषय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. या अंतर्गत इच्‍छुक संस्थांनी येत्‍या ३० सप्‍टेंबरपर्यंत प्रस्‍ताव सादर करणे आवश्‍यक आहे. एनसीपीएस ऑनलाइन प्रणालीद्वारे हे प्रस्‍ताव सादर करावे लागणार आहेत.

