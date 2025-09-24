Education News : पुणे विद्यापीठाकडून नवीन महाविद्यालये व अभ्यासक्रमांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

नाशिक: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता नवीन महाविद्यालये, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकड्या किंवा विषय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. या अंतर्गत इच्छुक संस्थांनी येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. एनसीपीएस ऑनलाइन प्रणालीद्वारे हे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत..राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मान्यतेची संपूर्ण प्रक्रिया नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली (एनीसीपीएस) या एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टलद्वारे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही संस्थेकडून ऑफलाइन किंवा छापील स्वरूपातील प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्या अनुषंगाने पुणे विद्यापीठाने सूचना जारी करून आपल्या कार्यक्षेत्रात नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम, तुकडी सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागविले आहेत..‘एनओसी’ची सक्तीबार कौन्सिल ऑफ इंडियाने यंदा १३ ऑगस्टला प्रसिद्धीपत्रक जारी करताना पुढील तीन वर्षांसाठी देशभरात नवीन विधी महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवीन विधी महाविद्यालयांचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत. मात्र, अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांना ‘विधी’संदर्भात नवीन अभ्यासक्रम, विषय किंवा अतिरिक्त तुकडी सुरू करायची असल्यास, त्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा ‘ना हरकत दाखला’ (एनओसी) सादर करणे अनिवार्य राहणार असल्याचे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे..H-1B Visa Rules: अमेरिकेत राहून गुगल मध्ये नोकरी करणारे किती भारतीय? H1B व्हिसा नियम बदलल्यानंतर त्यांच्या नोकरीवर काय परिणाम होणार .अशी आहे अर्ज व मंजुरीची प्रक्रियाइच्छुक संस्थांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत संबंधित विद्यापीठाकडे अर्ज सादर करावायचा आहे. प्राप्त अर्जांची छाननी समित्यांमार्फत विद्यापीठ प्रशासन करेल. आवश्यक असल्यास तज्ज्ञ समित्यांमार्फत स्थळ पाहणी केली जाईल. यानंतर सर्व पात्र अर्जदार संस्थांचे प्रस्ताव विद्यापीठाकडून १ एप्रिलपर्यंत शासनाकडे शिफारशीसह ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पाठविले जातील. शासनस्तरावर छाननी केल्यावर पात्र प्रस्तावांना १५ जूनपर्यंत अंतिम मान्यता दिली जाईल. ही मंजुरी देताना संस्थांना काही कठोर निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) किंवा राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळ (एनबीए)कडून मूल्यांकन नसलेल्या संस्थांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.