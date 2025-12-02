Nashik Municipal Election : नाशिक प्रभाग १५ मध्ये राजकीय समीकरणे बदलली! वसंत गिते यांची घरवापसी भाजपचे वर्चस्व मोडणार का?

पोपट देवरे-जुने नाशिक: जनसंघापासून हिंदुत्ववादी विचारांना साथ देणाऱ्या या प्रभागात सन २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने एकतर्फी बाजी मारत पक्षाचे तिन्ही उमेदवार निवडून आणले. अर्थात, त्या वेळेस प्रभागात वर्चस्व असलेले माजी आमदार वसंत गिते यांचा प्रभाव असल्याने भाजपला मदत झाली; परंतु आता गिते यांच्या घरवापसीमुळे समीकरण बदलले आहे. .त्यामुळे त्यांची घरवापसी पुन्हा शिवसेना (उबाठा)ला फायदेशीर ठरेल, की भाजप आपले अस्तित्व टिकवून ठेवेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. भाजपने बाजी मारल्यास गिते यांच्यासाठी मोठे आव्हान भविष्यात असेल; तर गितेंनी बाजी मारल्यास त्यांचा राजकीय मार्ग पुन्हा सुकर होणार आहे. भाजपलाही महापालिका निवडणुकीतील आव्हाने खडतर ठरणार आहेत..भाभानगर, नागजी, पखाल रोड, काठे गल्ली या संमिश्र वसाहतींचा समावेश असलेल्या प्रभाग क्रमांक १५ मधील शिवसेना (उबाठा) पक्ष आणि भाजपचे पदाधिकारी तसेच इच्छुक उमेदवार एकमेकांना शह देण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपने तिन्ही जागा जिंकल्या होत्या. भाजपसोबत माजी आमदार गीते यांची रसद होती. यंदा ही सर्व ताकद गीते यांनी पक्षांतर केल्याने शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडे वळली आहे. मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यासाठी देखील या प्रभागाची निवडणूक महत्त्वाची आहे. पारंपरिक राजकीय विरोधक गीते यांना याच प्रभागात अडकवून ठेवून तिन्ही जागा भाजपला मिळाव्यात यासाठी त्यांची रणनीती असेल..प्रभागातील प्रमुख समस्यापिण्याच्या पाण्याची समस्याजॉगिंग ट्रॅकसाठी प्रतीक्षाभाजी बाजार नसल्याने रस्त्यावर भरतो बाजारउद्यानांची दुरवस्थावाहतूक कोंडीची वाढती समस्या.प्रभागातील विकासकामेपखाल रोड भागात नवीन जलकुंभजनरल वैद्यनगर, टाकळी फाटा जास्त व्यासाची भुयारी गटारबनकर चौक ते टाकळी रोड, रंगूबाई जुन्नरे शाळा रस्त्याचे डांबरीकरणकाठे गल्ली भागात सभागृह उभारणीनंदिनी नदीपात्रास संरक्षण भिंत.विकास की विचारधाराकाँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या प्रभाग क्रमांक सोळामध्ये यंदाची निवडणूक काँग्रेससाठी महत्त्वाची असेल. काँग्रेसच्या उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी भाजपकडून पूर्ण ताकद लावली जाईल. विकास की विचारधारा हा महत्त्वाचा मुद्दा या प्रभागात राहणार आहे. काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राहुल दिवे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची निवडणूक ठरेल..Shivendraraje Bhosale : विरोधकांच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही : शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; मेढ्यात भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सभा...यंदाचे इच्छुकप्रथमेश गिते, सचिन मराठे, मिलिंद भालेराव, अर्चना थोरात, वंदना शेवाळे, गुलजार कोकणी, भारत टाकेकर, अक्रम खतीब, अनिता भामरे, चंदन पवार, राजेश गांगुर्डे, विशाल पवार, सीमा पवार, अॅड. शिल्पा चव्हाण, रोशन शिंदे, अॅड. योगिता ठाकरे-चौधरी, रतन काळे, औसफ हाश्मी, पूजा आहेर, सूरज वनमाळी, शुभम गायकवाड, राहुल घोडे, स्मितेश पाठक, अमर गांगुर्डे, तेजश्री काठे, राहत काझी, नाना शिलेदार, प्रिया मुनशेट्टीवार, प्रियांका काठे, गौरव पगारे, सुभान शेख, कविता काठे, संजना लासुरे, गणेश तांबे, प्रशांत रकटे, मैनुद्दीन पटेल, राकेश मुनशेट्टीवार, सचिन काठे, संदीप बनकर, मुजाहिद फारुकी, आकाश गरड, संदीप लेनकर, सुमन भालेराव, ओंकार उदावंत, ज्योती गुरुळे, श्याम जगताप, पूजा मेटकर, गिरीश बच्छाव, सविता चतुर, आशा बच्छाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.