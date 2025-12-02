नाशिक

Nashik Municipal Election : नाशिक प्रभाग १५ मध्ये राजकीय समीकरणे बदलली! वसंत गिते यांची घरवापसी भाजपचे वर्चस्व मोडणार का?

Changing Political Equations in Prabhag 15 : नाशिक महापालिकेच्या प्रभाग १५ (जुने नाशिक) मध्ये आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. यात माजी आमदार वसंत गिते यांची शिवसेना (उबाठा) मधील 'घरवापसी' महत्त्वाची ठरली आहे.
युनूस शेख,सकाळ वृ्त्तसेवा
पोपट देवरे-जुने नाशिक: जनसंघापासून हिंदुत्ववादी विचारांना साथ देणाऱ्या या प्रभागात सन २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने एकतर्फी बाजी मारत पक्षाचे तिन्ही उमेदवार निवडून आणले. अर्थात, त्या वेळेस प्रभागात वर्चस्व असलेले माजी आमदार वसंत गिते यांचा प्रभाव असल्याने भाजपला मदत झाली; परंतु आता गिते यांच्या घरवापसीमुळे समीकरण बदलले आहे.

