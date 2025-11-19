नाशिक

Nashik Politics : पंचवटी प्रभाग दोनमध्ये 'आडगाव'चा गड राखणार कोण? भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीत चुरशीची लढत अटळ

Political Dynamics of Panchavati Ward Two : महापालिकेची स्थापना झाल्यावर आडगावला शेतकरी कामगार पक्ष, नांदूर-मानूरला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा प्रभाव या मतदारसंघात होता. परंतु, भाजपने डाव्या विचारांच्या पक्षांना शह देत शिरकाव करीत चारही जागा जिंकल्या.
Politics

Politics

sakal 

योगेश मोरे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी: परिसर महापालिका हद्दीत असला, तरी विशेषतः आडगाव, नांदूर व मानूर या ग्रामीण, मळे भागाचा प्रभाग दोनमध्ये समावेश होतो. महापालिकेची स्थापना झाल्यावर आडगावला शेतकरी कामगार पक्ष, नांदूर-मानूरला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा प्रभाव या मतदारसंघात होता. परंतु, भाजपने डाव्या विचारांच्या पक्षांना शह देत शिरकाव करीत चारही जागा जिंकल्या. अर्थात, त्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुरुंग लावावा लागला.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
maharashtra
Development
Project
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com