Nashik Politics : पंचवटी प्रभाग दोनमध्ये 'आडगाव'चा गड राखणार कोण? भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडीत चुरशीची लढत अटळ

पंचवटी: परिसर महापालिका हद्दीत असला, तरी विशेषतः आडगाव, नांदूर व मानूर या ग्रामीण, मळे भागाचा प्रभाग दोनमध्ये समावेश होतो. महापालिकेची स्थापना झाल्यावर आडगावला शेतकरी कामगार पक्ष, नांदूर-मानूरला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा प्रभाव या मतदारसंघात होता. परंतु, भाजपने डाव्या विचारांच्या पक्षांना शह देत शिरकाव करीत चारही जागा जिंकल्या. अर्थात, त्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुरुंग लावावा लागला. .विस्तारित स्वरूपात व भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठा प्रभाग असल्याने विकासकामे करताना नगरसेवकांची दमछाक झाली. यंदाही संपूर्ण ताकदीने भाजप मैदानात उतरणार, यात शंका नाही. भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी अशा लढतीचे चित्र आहे. शिवसेनेचा मतदार असल्याने शिवसेना (शिंदे गट) ताकद लावेल. महाविकास आघाडीत मनसेचा समावेश झाल्यास एकत्रित मतदान भाजपला आव्हान देऊ शकते..बंडखोरी ठरू शकते डोकेदुखीविखुरलेला प्रभाग असल्याने एकीकडे विकास कामांचा गाजावाजा केला जात असला तरी समस्यांचा महापूर या प्रभागात आहे. सन २०१७ च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या भाजपच्या चार नगरसेवकांचे तोंड वेगवेगळ्या दिशेला राहिले आहेत. त्यामुळे पॅनल तयार करताना भाजपच्या नाकीनऊ येईल असे तरी सध्या दिसून येते. भाजपकडून इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. .त्यामुळे उमेदवारी देताना बदल दिसू शकतो. बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था हा मुद्दा प्रचारात येईल. महाविकास आघाडीला या प्रभागात अधिक संधी दिसून येत असल्याने अद्याप पत्ते खोललेले नाहीत. भाजपच्या उमेदवारीनंतर मविआचे उमेदवार ठरतील. नव्या आरक्षणामुळे खुल्या गटात स्पर्धा वाढली आहे. शिवसेना-मनसे युती झाल्यानंतर भाजपचे बंडखोर मविआत प्रवेश करू शकतात. मात्र मविआकडे देखील उमेदवार असल्याने दोन्ही पक्षांना बंडखोरीचा सामना करावा लागू शकतो..प्रभागातील पाच महत्त्वाची विकासकामेछत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावर दोन उड्डाणपुलांचे कामआडगाव पूल, कबड्डी स्टेडियमबसस्टॅन्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स.जलतरण तलावआडगाव पाण्याची टाकी, मळे परिसर जलवाहिनी.Who is Rajan Patil : अजित पवारांचा डाव उधळणारा पठ्ठ्या! अनगरच्या रणांगणातून राजकीय ठिणगी पेटवणारे राजन पाटील कोण?.प्रभागातील पाच महत्त्वाच्या समस्यामळे परिसर, नवीन कॉलनी परिसरात रस्त्यांची प्रतीक्षारिंगरोडची दुरवस्थारस्त्यालगतचे अतिक्रमणमळे परिसरात पाणी, पथदीप नाहीमानूर स्मशानभूमी व दशक्रिया विधी शेडची दुरवस्था.