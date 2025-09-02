Nashik Election : नगरसेवकांचे काम बोलते, पण राजकीय धुसफूस वाढली: प्रभाग ३० ची स्थिती

२०१७ च्या निवडणुकीत भाजपचे सतीश सोनवणे, डॉ. दीपाली कुलकर्णी, सुप्रिया खोडे, राखीव जागेवर ॲड. श्याम बडोदे निवडून आले. परंतु अवघ्या दीड वर्षातच हद्दीवरून वाद झाले. वादाचे पर्यावसन वाहनांच्या तोडफोडीपर्यंत पोचले. कायदेशीररीत्या वाद मिटले, पण मनातील दुरावा कायम असल्याने पक्ष एकच असला तरी एकमेकांविरोधातच खेळी खेळल्या जातील, असे बोलले जात आहे..वडाळा गाव व आसपासच्या वसाहतींमध्ये होणारे बंपर मतदान मात्र त्या तुलनेत इंदिरानगर भागात होणारे कमी मतदान हे वैशिष्ट्य असल्याने यंदाची निवडणूक वडाळा विरुद्ध इतर अशीच राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. वडाळा गाव परिसराची वास्तवापेक्षा जाणीवपूर्वक अधिकची बदनामी केली जात असल्याची भावना या भागात तयार होत आहे. त्यात सर्वपक्षीय विरोधक एकवटले आहेत. मुस्लिम मतदार अर्थातच निर्णायक असतील..असा आहे प्रभागप्रभाग क्रमांक ३० हा भाजपचा गड समजला जातो. २०१७ च्या निवडणुकीत येथील लोकसंख्या सुमारे ३७ हजार इतकी होती. प्रारूप प्रभागरचनेत ती ४८ हजार २४१ इतकी दाखविली तरी ६० हजाराच्या पुढे पोचली आहे. राजसारथी सोसायटी, बजरंग सोसायटी, राजीवनगर, टाऊनशिप, चार्वाक चौक, श्रद्धा विहार, गुरुगोविंदसिंग कॉलेज परिसर या इंदिरानगरच्या परिसरासह वडाळा गाव, सावित्रीबाई फुले वसाहत, मेहबूबनगर, सादिकनगर, पिंगुळबाग, रंगरेज मळा परिसराचा समावेश होतो..२०११ च्या लोकसंख्येनुसारलोकसंख्या: ४७,७६३, अनुसूचित जाती: ८,०९९, अनुसूचित जमाती: २,२२४व्याप्ती : राणेनगर, इंदिरानगर, लिंक रोडच्या उत्तरेकडील भाग, राजीवनगर, वैभव कॉलनी, किशोरनगर, कानिफनाथनगर, पेठेनगर रोड, हायवेपासून चार्वाक चौकीपर्यंत, वडाळागाव, चिंतामणी कॉलनी, श्रद्धा विहार, शिव कॉलनी, पांडवनगरी, गुरू गोविंदसिंग तंत्रनिकेतन महाविद्यालय परिसर..प्रभागातील प्रमुख समस्याअनियमित, अपुरा पाणीपुरवठाअनधिकृत भंगार गुदाम व गुदामाला नेहमी लागणारी आगगुंठेवारीवरील नागरी वस्तीप्रभागात क्रीडांगणाचा अभावराजीव नगर ते वडाळा गाव शंभर फुटी रस्त्यावरील अतिक्रमणेरस्त्यावर भरणारा भाजी बाजारवडाळा गाव आरोग्य केंद्रात प्रसूतिगृह नाहीजीर्ण जलवाहिन्याअवैधरीत्या नळजोडण्यामनपा ऊर्दू शाळांची घसरत चाललेली गुणवत्तामांगीरबाबा चौकातील दुमजली अभ्यासिकेचे रखडलेले लोकार्पणसायकल ट्रॅक दुरवस्थाघरकुलातील अस्वच्छतावडाळा-पाथर्डी रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंगपांडवनगरी भागातील अतिक्रमणेपावसाळी नाल्यावरील बांधकामेघरकुल व भंगार बाजारातील वीजचोरी.प्रभागातील महत्त्वाचे मुद्देमाजी नगरसेवकांमधील ताणलेले संबंधराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील काही ज्येष्ठ स्वयंसेवक नाराजभाजपमध्ये वाढत्या गर्दीने उमेदवारीसाठी स्पर्धा तीव्रशिवसेना (शिंदे), काँग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची मर्यादित ताकदप्रभागात वाढलेली जातीय दरी..Kolhapur Political News : आमदार अशोकराव मानेंनी मराठा समाजाची जमीन घेतली, माजी आमदार राजू आवळेंचा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच थेट सवाल.नगरसेवकांचे ‘एकला चलो रे’नगरसेवकांचे एकला चलोची भूमिका असली तरी सर्वच अनुभवी असल्याने अनेक मोठी कामे प्रभागात झाली आहेत. कामांना आमदार निधीने बूस्ट दिला. सदिच्छानगर येथील प्रगतिपथावर असलेला जलतरण तलाव, कलानगर जलकुंभ, वडाळा गाव रस्ता काँक्रिटीकरण, पांडवनगरी ते साठेनगरपर्यंतची जलवाहिनी, श्रद्धा विहार येथील अत्याधुनिक बॅडमिंटन हॉल, आदित्य हॉल परिसरातील रस्ता, कलानगर येथील सिग्नल यंत्रणा, शिव कॉलनी येथील अभ्यासिका, वडाळा गावातील मनपा शाळांचे बांधकाम, पेठेनगर रस्ता आदी कामांसोबत शंभर फुटी रस्त्यावरच्या नळे मळा येथील विहिरीचा प्रश्न मार्गी लागले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.