नाशिक

Nashik Election : नगरसेवकांचे काम बोलते, पण राजकीय धुसफूस वाढली: प्रभाग ३० ची स्थिती

Political History of Prabhag 30 (Indiranagar–Wadala) : नाशिक महापालिकेच्या प्रभाग ३० (इंदिरानगर–वडाळा) मध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे वर्चस्व असले तरी अंतर्गत गटबाजी, मुस्लिम मतदारांची भूमिका आणि स्थानिक प्रश्न हे निवडणुकीचे समीकरण ठरवणार आहेत.
Election
Electionsakal
राजेंद्र बच्छाव : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

२०१७ च्या निवडणुकीत भाजपचे सतीश सोनवणे, डॉ. दीपाली कुलकर्णी, सुप्रिया खोडे, राखीव जागेवर ॲड. श्‍याम बडोदे निवडून आले. परंतु अवघ्या दीड वर्षातच हद्दीवरून वाद झाले. वादाचे पर्यावसन वाहनांच्या तोडफोडीपर्यंत पोचले. कायदेशीररीत्या वाद मिटले, पण मनातील दुरावा कायम असल्याने पक्ष एकच असला तरी एकमेकांविरोधातच खेळी खेळल्या जातील, असे बोलले जात आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
maharashtra
political
election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com