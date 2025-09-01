Nashik Election : महापालिका निवडणुकीचे वारे! प्रभाग ३१ मध्ये शिवसेना, भाजप आणि मनसेत मोठी स्पर्धा

भौगोलिकदृष्ट्या सर्वांत मोठा व प्रभागरचनेत सर्वांत शेवटी असलेल्या प्रभाग ३१ मध्ये ग्रामीण व शहरी भागाचे मिश्रण आहे. पिंपळगाव खांबच्या पश्चिमेपासून ते वडाळा पुढे पाथर्डी रस्त्यावरील शरयूनगरी, पांडवलेणी, राणेनगर, चेतनानगर, वासननगर, प्रशांतनगर, पाथर्डी गाव, दाढेगाव अशी व्याप्ती आहे. ४४ हजार ९६६ लोकसंख्या असलेल्या या प्रभागात पायाभूत सुविधांची वाणवा आजही दिसते..कोण कोणाला पाडतो?या प्रभागात शहरी व ग्रामीण असे मतदारांचे मिश्रण आहे. परंतु सर्वाधिक प्रभाव पाथर्डी गाव व ग्रामीण भागाचा आहे. शहरी मतदार वाढल्याने यंदा मात्र परिस्थिती बदलू शकते. २०१७ च्या निवडणुकीत २१ हजार मतदारांनी हक्क बजावला. त्या वेळी राखीव जागेवर भाजपचे भगवान दोंदे, महिला गटातून पुष्पा आव्हाड, शिवसेनेचे सुदाम डेमसे व संगीता जाधव निवडून आले. शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून या प्रभागाची ओळख आहे. मात्र शिवसेनेचे दुभंगल्याने दोन्ही शिवसेनेची अस्तित्वासाठी यंदा कसरत होईल. .मनसे व शिवसेनेची (उबाठा) युती झाल्यास तगडे आव्हान निर्माण होईल. मतदारसंख्या वाढली आहे. त्यातही कसमादे व खानदेश मतदारांची संख्या वाढल्याने निर्णायक स्थितीत मतदान आले. एकदा निवडून आलेला नगरसेवक पुन्हा म्हणजे दुसऱ्या निवडणुकीत निवडून येत नाही, असा इतिहास आहे. यंदा हा पॅटर्न काय वळण घेतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. प्रभाग समस्येच्या गर्तेत असला तरी काहीच कामे झाले असे नाही. .मळे भागात रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले. दाढेगाव रस्ता, नांदूर रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. प्रशासकीय कार्यकाळातही मूलभूत सुविधा अंतर्गत रस्ते अस्तरीकरण, प्रभागात ४२ सीसीटीव्ही व उद्यानांत खेळणी बसविली. चेतनानगरला जलकुंभाचे लोकार्पण, नागरे मळा भागात अभ्यासिका झाली. पाथर्डी गावात प्रामुख्याने अंतर्गत भावकी, गावचे राजकारण आणि गावातून निवडून येण्यापेक्षा कोण कोणाला पाडतो हे बघणे नेहमीच रंजक असते..प्रभागातील महत्त्वाचे मुद्देपाथर्डी भागातून असलेली इच्छुकांची मोठी संख्याकसमादे आणि खानदेश मतदारांची वाढलेली संख्यानव्या प्रवेशामुळे भाजपमध्ये असलेली खदखदकुणीच गृहीत न धरलेले प्रभागातील सुमारे पंधराशे मुस्लिम मतदारनिवडून येणारे त्यांच्याच भागात कामे करतात असा रोष.प्रभागातील ज्वलंत प्रश्नखत प्रकल्पातून झिरपणारे रसायनयुक्त काळे पाणीअवेळी होणारा पाणीपुरवठापाथर्डी-दाढेगा व दरम्यानच्या वालदेवी नदीवर पुलाची प्रतीक्षापाथर्डी फाटा चौकाचे रखडलेले रुंदीकरण.प्रभागाच्या समस्याकॉलनी अंतर्गत रस्त्यांची चाळणमुकणेचे पाणी दारात येऊनही प्रभागात टंचाईपाथर्डी-गौळाणे रस्त्यावरील नववसाहती अद्यापही तहानलेल्यानववसाहतीत रस्ते ,पथदीप, ड्रेनेजची वाणवाप्रभागात उद्याने नाहीतमोकाट श्वान, जनावरांचा सुळसुळाटपाथर्डी फाटा चौकात वाहतूक कोंडीदेवळाली-पाथर्डी रस्त्यावर दुभाजक नसल्याने अपघात.अनोळखी भाडेकरूंमुळे शांततेला बाधाअखंडित वीजपुरवठा नाहीविकास आराखड्यातील रस्ते विकसित नाहीखत प्रकल्पामुळे जमिनींचा पोत बिघडलाअधिकृत भाजी बाजारात अनधिकृत विक्रेत्यांचे अतिक्रमणवालदेवी नदीपात्रातील ड्रेनेजमुळे प्रदूषण.दादासाहेब फाळके स्मारकाकडे दुर्लक्ष..पाण्याची प्रमुख समस्या आहे. अनेक वेळा पाणी कमी दाबाने आणि अपुरे येते. तक्रार केली की थोडा फरक पडतो. पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती होते.- आशा सोनवणे, गृहिणीदेवळाली-पाथर्डी रस्त्यावर अपघात वाढले आहेत. रस्त्यावर दुभाजक असावे. पायी चालतानाही भीती वाटते. कॉलनी भागातील रस्त्यांची स्थिती अधिक बिकट आहे.- सुनील गायकवाड, स्थानिक.Maratha Reservation: 'मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भान ठेवून बोलावे'; सांगलीतील मराठा क्रांती मोर्चाचा इशारा, मुख्यमंत्र्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करु नये.विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने व्हीजन ठेवून या भागात विकास व्हावा असे वाटते. रस्ते, पाणी वीज या पलीकडे काहीतरी झाले पाहिजे. राजकारणापलीकडे विकास व्हावा.- आर्या पाटील, नवमतदारपाथर्डी भागात आयटी, मेडिकल व डिफेन्स हबची क्षमता आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. सुशिक्षित युवकांना कामाची शाश्वती मिळाली पाहिजे. गामने मैदानात खेळांची प्रशिक्षण केंद्र व्हावी.- सार्थक कापडणीस, नवमतदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.