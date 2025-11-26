Nashik Election : पाटलांचे भवितव्य मतदारांच्या हाती! दिनकर की दशरथ? मनसे-भाजप संघर्षात प्रभाग ९ चा कौल कोणत्या पाटलांना मिळणार, उत्सुकता शिगेला

राजू अनमोला-सातपूर: महापालिकेच्या ३१ प्रभागांपैकी प्रभाग क्रमांक ९ हा राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील मानला जात आहे. या प्रभागात प्रामुख्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष अशीच लढत होईल असे सध्या तरी चित्र दिसत आहे. पक्ष म्हणून पॅनल एकमेकांसमोर लागणार असले तरी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील व माजी महापौर दशरथ पाटील यांच्यातील संघर्ष या प्रभागात दिसून येत आहे. .प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये पाटील कुटुंबात मतदार कोणाला स्वीकारतात हा राजकीय दृष्ट्या उत्सुकतेचा विषय राहील. दिनकर पाटील यांना मतदारांनी साथ दिल्यास त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला नवीन आयाम मिळेल तर दशरथ पाटील यांना मतदारांनी साथ दिल्यास त्यांचा राजकीय वनवास संपुष्टात येईल..औद्योगिक वसाहत व नागरी वस्ती, ध्रुवनगर सारखी नववसाहत असे मिश्रण असलेल्या या प्रभागात विकासकामांचा चढ-उतार दिसून येतो. प्रशासकीय कारकीर्दीत या प्रभागाला समस्यांनी मोठ्या प्रमाणात वेढले. कार्बन नाका परिसरात अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतुक कोंडी, नववसाहतींमधील कॉलनी अंतर्गत रस्त्यांचा वाणवा, उद्यानांची दुरवस्था, वाढते अतिक्रमण, नैसर्गिक नाल्यांची दुरवस्था असे अनेक प्रश्न आहेत..सन २०१७ च्या निवडणुकीत दिनकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे चार नगरसेवक निवडून आले होते. आता मात्र पॅनलचे विभाजन झाले आहे. प्रभागाचा विकास कामांपेक्षा पाटील कुटुंबातील भाऊबंदकी हाच मोठा विषय प्रभागात आहे..यंदाचे इच्छुकदिनकर पाटील, लता पाटील, अमोल पाटील, प्रेम पाटील, कल्पेश कांडेकर, सागर जारे, सविता गायकर, हेमलता कांडेकर, ज्योती शिंदे, अर्चना तुपलोंढे, कावेरी कांडेकर, वैशाली पवार, साहेबराव जाधव, प्रमोद जाधव, गुलाब माळी, भारती माळी, तुषार पाटील, अर्चना साठे, भारती धिवरे, सिता वैष्णव, शारदा पगारे, शंकुतला पवार..प्रभागातील महत्त्वाची विकासकामेप्रभागात चार जलकुंभसंत तुकाराम महाराज क्रीडागंणछत्रपती शिवाजी माध्यमिक विद्यालयाची उभारणीपाच एकरमध्ये कानेटकर उद्यानविनायक दामोदर सावरकर हॉस्पिटल.प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्याकार्बन नाका परिसरात वाहतूक कोंडीनववसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्नमद्यपी टवाळखोरांचा वाढता उपद्रवउद्यानांची दुरवस्थाभूमिगत वीजतारांचा प्रश्न प्रलंबित.Kolhapur Politics : निवडणुकीच्या तोंडावर ‘नारळां’चा सुफल संपूर्ण पाऊस! चार वर्षे शांत असलेली विकासकामे अचानक जागी कशी?.भाजपसाठी इच्छुकांची डोकेदुखीसन २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक दहामधून भाजपचे चार नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र, यावेळी तब्बल ३० च्या आसपास इच्छुक त्या प्रभागात तयार झाले आहेत. पक्षात अन्य पक्षातील अनेकांना प्रवेश दिल्यामुळे भाजपसाठी इच्छुकांची डोकेदुखी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.