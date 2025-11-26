नाशिक

Nashik Election : पाटलांचे भवितव्य मतदारांच्या हाती! दिनकर की दशरथ? मनसे-भाजप संघर्षात प्रभाग ९ चा कौल कोणत्या पाटलांना मिळणार, उत्सुकता शिगेला

Prabhag 9 Emerges as a Politically Sensitive Ward in Nashik : नाशिक महापालिका प्रभाग क्र. ९ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष यांच्यात थेट लढत अपेक्षित आहे, परंतु मनसेचे दिनकर पाटील आणि माजी महापौर दशरथ पाटील यांच्यातील कौटुंबिक संघर्ष हाच प्रमुख राजकीय केंद्रबिंदू ठरला आहे.
Election

Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजू अनमोला-सातपूर: महापालिकेच्या ३१ प्रभागांपैकी प्रभाग क्रमांक ९ हा राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील मानला जात आहे. या प्रभागात प्रामुख्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष अशीच लढत होईल असे सध्या तरी चित्र दिसत आहे. पक्ष म्हणून पॅनल एकमेकांसमोर लागणार असले तरी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील व माजी महापौर दशरथ पाटील यांच्यातील संघर्ष या प्रभागात दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
maharashtra
political
election
mns
Conflict
Municipal election
Nashik Municipal Elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com