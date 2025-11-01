Agriculture News : कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे! पीकविमा नको असल्यास अंतिम मुदतीपूर्वी बँकेला कळवा

नाशिक: नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी शासनाकडून प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात येते. रब्बी हंगाम २०२५-२६ करिता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी https://pmfby.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन पुणे येथील कृषी आयुक्तालयातील मुख्य सांख्यिक वैभव तांबे यांनी केले आहे..रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी गहू (बागायत), ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात, भुईमूग तसेच रब्बी कांदा या सहा (६) अधिसूचित पिकांकरिता अधिसूचित महसूल मंडल/ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल. योजनेत सहभाग घेणे कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे..महत्त्वाच्या सूचनाकर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या बँकेमार्फत नोंदणी करता येईल. त्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज भरणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी स्वतःच्या स्वाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत, त्या सर्व शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग बंधनकारक समजला जाईल, असे आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास त्यांनी नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर कर्ज मंजूर केलेल्या बँकेस लेखी कळविणे गरजेचे आहे..मोठी बातमी! अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना २,५४० कोटींची मदत; रब्बी हंगामासाठी १,७६५ कोटींचे पॅकेज जाहीर .अशी करावी नोंदणीपीकविमा योजनेत सहभागासाठी शेतकरी स्वतः पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. तसेच, बँक किंवा विमा कंपनीने नियुक्त केलेले एजंट, क्रॉप इन्शुरन्स ॲप, सामूहिक सेवा केंद्र, नाशिक जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, मुंबई या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपनीचा पत्ता ः मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, लोक चेंबर्स, मरोळ मरोशी रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००५९. ई-मेल : pikvima@alcoindia.com असा आहे. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.