Crime News : जुने नाशिकमध्ये कोयता गँगची दहशत; पाच वाहनांची तोडफोड

जुने नाशिक: नानावली येथील प्रज्ञा नगर भागात सोमवारी (ता.८) मध्यरात्री कोयता आणि हत्यारे घेऊन टोळक्याने दहशत पसरविली. येथे उभ्या असलेल्या वाहनांची कोयते आणि दगडाने तोडफोड केली. यात पाच वाहनांचे नुकसान झाले असून, घडलेल्या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. सुभाष पाटील यांच्या तक्रारीवरून भद्रकाली पोलिस ठाण्यात टोळक्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला..संशयित किशोर वाकोडे आणि त्याच्या ५ ते ६ साथीदारांनी ट्रॅक्टर हाऊस परिसरात मद्य सेवन केले. त्यानंतर नानावली प्रज्ञा नगर भागात आरडाओरड शिवीगाळ करत गोंधळ घातला. हातात कोयते आणि हत्यारे घेऊन दहशत पसरविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, परिसरातील वाहनांसह घरांवर दगडफेक केली. पुढे जात रस्त्यावर उभ्या असलेल्या तीन चारचाकी वाहनांसह एक मालवाहू रिक्षा आणि एक प्रवासी वाहतूक करणारी रिक्षा अशा पाच वाहनांची कोयता आणि दगडाने तोडफोड केली. .तोडफोडीत सुभाष महादेव पटेल यांच्या रिक्षा (एमएच १५ ईएच ३०५८)चे नुकसान झाले. तसेच लियाकत शेख यांची मारुती ओम्नी, जुम्मा शहा यांची रेनॉ कंपनीची क्विड कार (एमएच १५ एचएम ५०९९), बबलू कश्यप यांची पिवळ्या रंगाची मालवाहू रिक्षा (एमएच १५ जेए ६४२१) आणि सलीम शहा यांची काळ्या-पिवळ्या रंगाची मारुती ओम्नी अशा वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. घडलेल्या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही संशयितांनी अशाप्रकारे परिसरात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे परिसरातील नागरिकांकडून सांगण्यात आले..घटनेची माहिती मिळताच भद्रकाली पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत वाहनांची पाहणी केली. घडलेल्या प्रकाराबाबत नागरिकांकडून माहिती घेतली. परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे, नागरिकांनी पोलिसांनी तातडीने कडक कारवाई करून संशयीतांना अटक करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी कारवाई करत तीन संशयीतांना ताब्यात घेतले आहे. परंतु त्यांचे नावे देण्यास पोलिसांकडून टाळाटाळ करण्यात आली. ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांनी त्यांच्या अन्य दोघा संशयितांची माहिती दिली आहे. दोघे अद्यापही फरार आहेत..