Nashik ZP news : माध्यमिकचा पदभार प्रवीण पाटील यांच्याकडेच

Nashik ZP news : माध्यमिकचा पदभार प्रवीण पाटील यांच्याकडेचजिल्हा परिषदेतील माध्यमिक विभागाचा शिक्षणाधिकारीपदाचा पदभार प्रवीण पाटील यांच्याकडे देण्याचा निर्णय ‘मॅट’ने दिला आहे.

पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांचा पदभार काढून घेत उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांच्याकडे पदभार दिला होता. (Praveen Patil is in charge of Secondary nashik zp news)