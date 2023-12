Nashik ZP News : 3 महिन्यांत 187 कोटी खर्चाचे जिल्हा परिषदेसमोर आव्हान

Nashik ZP News : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५४९.३७ कोटींपैकी आतापर्यंत ३६५.५२ कोटी (६६ टक्के) निधी खर्च झाला आहे.

उर्वरित १८६.८४ कोटी ९९ लाख (३४ टक्के) निधी दोन ते अडीच महिन्यांत खर्चाचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे.(187 crore expenditure in 3 months is challenge before Zilla Parishad nashik news)