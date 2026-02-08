Pravin Tidme : प्रवीण तिदमे 'नॉट रिचेबल', समर्थकांचा घरी गराडा; राजीनामा मागे घेण्यासाठी कुटुंबाकडे साकडे

नवीन नाशिक: शिवसेना महानगरप्रमुख तथा प्रभाग क्रमांक २४ चे नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ नागरिकांची मोठी गर्दी त्यांच्या निवासस्थानी होत आहे. तिदमे सध्या नॉट रिचेबल असले तरी समर्थकांनी त्यांच्या कुटुंबीयांकडे राजीनामा देऊ नये, अशी जोरदार मागणी केली आहे..उपमहापौरपदासाठी उमेदवारी न मिळाल्याने प्रवीण तिदमे यांनी महानगरप्रमुख व नगरसेवकपदाचा राजीनामा देणार असल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली होती. या पोस्टनंतर शहरातील राजकीय वातावरण तापले असून समर्थकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता दिसून येत आहे. जनतेने मोठ्या विश्वासाने आणि भरघोस मतांनी निवडून दिले असल्याने नगरसेवक पदाचा राजीनामा देऊ नये, अशी भावना व्यक्त करत अनेक नागरिक व कार्यकर्ते तिदमे यांच्या घरी भेट देत आहेत. नागरिकांनी एकत्र येत तिदमे यांनी निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली..CM Devendra Fadnavis : राज्याच्या विकासाला नवे बळ; ‘अॅडव्हांटेज विदर्भ’मध्ये १०,८३१ कोटींचे करार.दरम्यान, तिदमे नॉट रिचेबल असल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दादा भुसे, संपर्कप्रमुख रामजी रेपाळे, हेमंत गोडसे यांनी संपर्क साधला असल्याची माहिती तिदमे कुटुंबीयांनी दिली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले, की अन्याय होऊ देणार नाही. त्यांना त्वरित माझ्याशी संपर्क करायला सांगा. पक्षात काही सुधारणा होतात का ते बघणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.