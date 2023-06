Pre Monsoon Rain Damage: कोमलवाडीत व्यायामशाळा इमारतीचे पत्र्यांचे छप्पर उडाले

By

Pre Monsoon Rain Damage : तालुक्यातील कोमलवाडी येथे गोसावी मळा परिसरात दोन महिन्यांपूर्वी बांधकाम पूर्ण झालेल्या व उद्‌घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या व्यायामशाळेचे लोखंडी पत्र्याचे छप्पर रविवारी (ता. ४) दुपारी वादळाने उडाले.

या इमारतीच्या बांधकामाबाबत सुरवातीपासूनच ग्रामस्थांकडून संशय व्यक्त करण्यात आला होता. दोन आठवड्यांपूर्वी रंगरंगोटी झाल्यानंतर भिंतीला दिसणारे तडे बुजविण्याचे काम करण्यात आले होते. मात्र, अचानक आलेल्या वादळामुळे या कामाची गुणवत्ता उघड झाल्याची चर्चा आहे. (Pre Monsoon Rain Damage Sheet roof of gymnasium building blown off in Komalwad nashik news)

गोसावी मळ्यात आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या माध्यमातून व्यायामशाळा इमारत बांधकामासाठी सहा लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. हे बांधकाम पूर्ण होऊन इमारतीला रंगरंगोटी करण्यात आली होती व इमारत उद्‌घाटनाच्या प्रतीक्षेत होती.

रविवारी आलेल्या वादळात व्यायामशाळेच्या पत्र्याचे छप्पर उडून बाजूलाच दोनशे फुटांवर पडले. बांधकाम करतेवेळी गुणवत्ता लपवलेल्या भिंतीला देखील तडे गेल्याचे सांगण्यात आले.

याच व्यायामशाळेशेजारी मागील पाच ते सात वर्षांपासून बांधलेल्या कांदा साठवणुकीच्या चाळी आहेत. वादळात त्या सुरक्षित राहिल्या. तर नवीन बांधकाम असलेल्या व्यायामशाळेचे मात्र पत्रे उडाले.