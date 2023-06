Dhule Rain Update : धुळ्याला पावसाचा जोरदार तडाखा; रस्त्यांवर पाणीच पाणी

Dhule News : उन्हाच्या तीव्रतेने होरपळणाऱ्या धुळे शहराला रविवारी (ता. ४) जोरदार वादळी पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले.

या वादळासह जोरदार पावसामुळे शहराच्या विविध भागांत मोठमोठी झाडे कोसळली, अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या पडल्या.

रस्त्यावर उभ्या एका चारचाकी वाहनावरही झाड कोसळल्याने वाहन दबून गेले. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. अचानक आलेल्या या पावसाने धुळेकरांची दैना उडाली, दुसरीकडे उकाड्यातून थोडा दिलासा मिळाला. (Heavy rain in Dhule Water on roads Due to stormy rain tree branch fell at many places Dhule News)

सकाळी दहा-साडेदहाच्या सुमारास पाऊस सुरू झाला. एव्हाना अधूनमधून हजेरी लावणारा पाऊस थोडाफार बरसून गायब होईल, अशी अपेक्षा होती. काही वेळ पाऊस थांबलादेखील, मात्र नंतर काळे ढग पुन्हा दाटून आले व जोरदार सरी सुरू झाल्या.

पावसाचा हा जोर नंतर प्रचंड प्रमाणात वाढला. सोबतच वादळही होते. त्यामुळे काही मिनिटांतच धुवाधार पाहायला मिळाली. विविध कामांसाठी घराबाहेर असलेल्या नागरिकांना या पावसाने अक्षरशः झोडपून काढल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

रस्त्यावरील वाहनधारकांना त्यातही दुचाकीधारकांना याचा तडाखा बसला. पावसाचे टपोरे थेंब व वाऱ्याचा जोर यामुळे चेहऱ्यावर पावसाचे अक्षरशः फटके बसत होते.

झाडे कोसळली

पावसासह जोरदार वारा असल्याने अनेक ठिकाणी मोठी झाडे बुंध्यातून तुटून पडली, अनेक ठिकाणी झाडाच्या फांद्या पडल्या. शहरातील पांझरा नदीकिनारी लहान पुलाजवळ जडीबुटी विक्री करणाऱ्या एका चारचाकी वाहनावरदेखील लिंबाचे झाड कोसळून पडले. यामुळे वाहन वरून दाबले गेले. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही. वाहनाचे मात्र मोठे नुकसान झाले.

चितोड रोडजवळील खंडेराव सोसायटीत मनोज रमेश जोशी यांच्या घराजवळील झाड बुंध्यापासून तुटून पडले. जोरदार पावसामुळे शहरातील विविध भागातील रस्त्यांवर पाणीच पाणी झाल्याचे पाहायला मिळाले.