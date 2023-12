Nashik News: प्रीपेड स्मार्ट मीटर ग्राहकांसाठी ठरणार तापदायक; महावितरणची सुधारित वितरण क्षेत्र योजना

Nashik News: केंद्र शासनाने सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत (रिव्हॅम्पड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम) राज्याला ३८ हजार ३०१ कोटी २६ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. ‘आरडीएसएस’ योजनेतून लॉस रिडक्शनसाठी गावठाण फिडर विलगीकरण करण्याच्या कामात एबी केबल, उच्चदाब व लघुदाब वाहिनीची कामे होणार आहेत.

नूतनीकरण प्रक्रियेत नवीन उपकेंद्र, उपकेंद्र क्षमतावाढ, नवीन रोहित्र बसविणे आदी कामे प्रस्तावित आहेत. ही सर्व कामे वीज ग्राहकांसाठी लाभदायी असली तरी या योजनेतील प्रीपेड स्मार्ट मीटर मात्र ग्राहकांसाठी तापदायक ठरणार आहे.

राज्यातील १५ झोनमधील २१९ कोटी ६१ लाख ३४६ प्रीपेड स्मार्ट वीजमीटरसाठी २७ हजार ६०६ कोटी रुपये खर्च होतील. (Prepaid smart meters will be problematic for consumers nashik news)