Nashik ZP News: दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी होणार : आशिमा मित्तल

Nashik ZP News: कालबाह्य झालेले दिव्यांग प्रमाणपत्र व अल्पदृष्टी असताना चारचाकी वाहन चालवत असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील यांच्या बदली प्रकरणी इगतपुरी तालुक्यातील आरती दिव्यांग सेवाभावी संस्थेने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे तक्रार केली आहे. (Verification of certificates of disabled employees under zp nashik news)