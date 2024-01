President Police Medal: सोनवणे, उगले, काकड, संधान यांना ‘राष्ट्रपती’ पोलीस पदक! प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर

नाशिक : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे पोलीस पदकांची घोषणा करण्यात आली असून महाराष्ट्रातील १८ पोलिसांना शौर्य पोलीस पदक जाहीर झाले आहे. तर, चार पोलीस अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपदी पदक जाहीर झाले असून, ४० पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना गुणवंत पोलीस पदक जाहीर करण्यात आले आहे.

यात नाशिक पोलीस आयुक्तालयातील अंबड पोलिस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक उत्तम सोनवणे, बीडीडीएसचे सहायक उपनिरीक्षक नंदू उगले, सहायक उपनिरीक्षक अशोक काकड आणि वाहतूक शाखेतील पोलीस हवालदार नितीन संधान यांचा समावेश आहे. (President Police Medal to Sonwane, Ugle Kakad Sandhan Announced on eve of Republic Day nashik news)