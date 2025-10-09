Nashik News : प्रेस कामगारांचा एल्गार! महामंडळाच्या 'कामगार विरोधी' धोरणांविरोधात एकजुटीचा लढा

नाशिक रोड: भारत प्रतिभूती व चलार्थपत्र मुद्रणालयांच्या महामंडळाने अधिकारी व कामगार विरोधी धोरण राबविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रेस मजदूर संघाच्या वतीने तातडीची विशेष सभा घेण्यात आली. सभेत संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे उपस्थित राहून कामगारांना धोरणाची सविस्तर माहिती दिली. कामगारांनी हात वर करून पुढील लढ्यासाठी संघावर संपूर्ण विश्वास दर्शविला. सभेत उपस्थित कामगारांनी एकजुटीची घोषणाही केली आणि ठामपणे या धोरणांविरोधात लढा उभारण्याचे आवाहन स्वीकारले..गोडसे यांनी ओव्हर टाइम कटींग, मनुष्यबळ कमी करणे, काही काम हैदराबाद प्रेसला देणे, नवीन भरतीत बदलीसाठी सुलभ धोरण आणि कोविड काळातील मयत कामगारांच्या वारसांबाबतच्या अडचणी याची माहिती दिली. सभेत रामभाऊ जगताप यांनी कामगारांच्या ऐक्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. .२६ सप्टेंबरच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे पुनरावलोकन करत गोडसे यांनी महामंडळाच्या विरोधी धोरणांचा आढावा घेतला. कोविड काळातील मयत कामगारांच्या वारसांना कामावर घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचेही अधोरेखित केले..गोडसे यांनी स्पष्ट केले की, कामगार विरोधी धोरण फक्त कामगारांसाठीच नव्हे तर प्रेस महामंडळ आणि भारत सरकारच्या हितासाठीही तोटा ठरू शकतो. सभेत उपस्थित कामगारांनी एकजुटीचे आवाहन करत हात उंचावून ‘आम्ही एकसंघ या विरोधात उभे राहू’ असा संकल्प व्यक्त केला. वाल्मीक जयंतीच्या सुटीसुद्धा उपस्थिती मोठ्या प्रमाणावर होती, तसेच सेवानिवृत्त कामगारही उपस्थित होते. .भारतीय मजदुर संघ संलग्न स्टाफ युनियनचे सरचिटणीस राहुल रामराजे, कार्याध्यक्ष रवींद्र गोजरे, राजेश टाकेकर, कार्तिक डांगे, प्रवीण बनसोडे, अविनाश देवरुखकर, बबन सैद, संतोष कटाळे, नंदू कदम, संदीप व्यवहारे, चंद्रकांत हिंगमिरे आदी उपस्थित होते..Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत भरतीचा मार्ग मोकळा! कुंभमेळ्यासाठी आस्थापना खर्चाची अट शिथिल.विविध प्रश्नांसाठी लढाभारतातील पासपोर्टचे काम नाशिकमध्ये उत्तम प्रकारे चालत असताना काही कामे हैदराबाद प्रेसला देणे, मनुष्यबळ कमी करणे, ओव्हर टाइम कटींग व नवीन भरतीत बदलीसाठी सुलभ धोरण अवलंबण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.