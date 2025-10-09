नाशिक

Nashik News : प्रेस कामगारांचा एल्गार! महामंडळाच्या 'कामगार विरोधी' धोरणांविरोधात एकजुटीचा लढा

Press Workers Union Holds Urgent Meeting : अधिकारी व कामगार विरोधी धोरण राबविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रेस मजदूर संघाच्या वतीने तातडीची विशेष सभा घेण्यात आली. सभेत संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर जुंद्रे उपस्थित राहून कामगारांना धोरणाची सविस्तर माहिती दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: भारत प्रतिभूती व चलार्थपत्र मुद्रणालयांच्या महामंडळाने अधिकारी व कामगार विरोधी धोरण राबविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रेस मजदूर संघाच्या वतीने तातडीची विशेष सभा घेण्यात आली. सभेत संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर जुंद्रे उपस्थित राहून कामगारांना धोरणाची सविस्तर माहिती दिली. कामगारांनी हात वर करून पुढील लढ्यासाठी संघावर संपूर्ण विश्‍वास दर्शविला. सभेत उपस्थित कामगारांनी एकजुटीची घोषणाही केली आणि ठामपणे या धोरणांविरोधात लढा उभारण्याचे आवाहन स्वीकारले.

