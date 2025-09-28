Dada Bhuse : दादा भुसेंचा मोठा निर्णय: शासकीय शाळांनंतर आता खासगी अनुदानित शाळांमधील समित्याही एकत्र

नामपूर: शिक्षकांना शाळास्तरावरील विविध समित्यांच्या बैठका घेऊन त्याबाबतचे इतिवृत्त ठेवताना अध्यापनाचा बराच वेळ खर्ची पडतो. त्यामुळे राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विविध समित्यांच्या एकत्रीकरणाच्या धर्तीवर खासगी अनुदानित शाळांमधील विविध समित्यांचेही एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच घेतला आहे. राज्यातील खासगी शिक्षकांनी शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. .यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून जिल्हा परिषदेसह सरकारी शाळांच्या समित्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी घेतला. त्यानंतर खासगी शाळांच्या शिक्षक संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी केल्यानंतर राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांतील समित्याही पाच समित्यांमध्ये एकत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..त्यामुळे आता अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना समित्यांच्या कामकाजात जाणारा वेळ अध्यापनासाठी वापरणे शक्य होणार आहे. राज्यात नवीन शैक्षणिक उपक्रम किंवा योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शाळास्तरावर नवीन समिती स्थापन करण्यात येऊ नये. त्याबाबतची कार्यवाही शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा विकसन समितीमार्फत करावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे..शासकीय, अनुदानित शाळांमध्ये १५ प्रकारच्या विविध समित्या अस्तित्वात होत्या. या समित्यांच्या बैठकांमध्ये शिक्षकांचा वेळ जात असल्याने अध्यापनावर परिणाम होत होता. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी समित्यांच्या एकत्रीकरणाची मागणी केली होती. त्यानुसार या समित्यांचे एकत्रीकरण करून शालेय व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा विकसन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती अशा चार समित्याच ठेवण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने एप्रिलमध्ये घेत त्याची अंमलबजावणी जूनपासून केली. मात्र, राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांतील समित्यांचे अद्याप एकत्रीकरण झाले नव्हते. त्यामुळे अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे शिक्षण विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले होते..विद्यार्थी सुरक्षा समितीविद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा विकसन समितीमध्येही १२ ते १६ सदस्य असणे आवश्यक आहे. या समितीचीही दर दोन वर्षांनी नव्याने नियुक्ती करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती, पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे, सीएसआरच्या माध्यमातून भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करणे, शाळेतील तक्रार पेटीतील तक्रारींचा निपटारा करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे..या असणार पाच समित्यानव्या निर्णयानुसार, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये असलेल्या १७ समित्यांचे आता केवळ पाच समित्यांमध्ये एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्यात शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती, विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा विकसन समिती, शाळा समिती यांचा समावेश असेल..Ajit Pawar : बारामती, लोणावळा व चाकण शहरे इंदूरच्या धर्तीवर स्वच्छ करणार, अजित पवार यांची माहिती....अशी असेल शालेय समितीशाळा व्यवस्थापन समितीत १२ ते १६ सदस्यांचा समावेश असेल. त्यातील ७५ टक्के सदस्य पालक असतील. या सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल. उर्वरित सदस्यांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, शिक्षक, स्थानिक शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बालविकासतज्ज्ञ, मुख्याध्यापक यांचा समावेश असेल. समितीतील ५० टक्के सदस्य महिला असतील. समितीची दर महिन्याला बैठक होईल. समिती दर दोन वर्षांनी नव्याने नियुक्त करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.