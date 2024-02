Nashik Bribe Crime: सिन्नर तहसील मधील खाजगी संगणक चालक ACBच्या जाळ्यात! रेशन सुरू करून देण्यासाठी स्विकारली लाच

सिन्नर : सिन्नर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात कार्यरत असलेल्या खाजगी संगणक चालकास एक हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले.

तक्रार दाराकडून रेशन सुरू करून देण्याच्या बदल्यात त्याने ही रक्कम स्वीकारली. (Private computer driver in Sinner Tehsil caught by ACB 1 thousand Bribe accepted to start ration Nashik Crime)