Nashik News : नाशिकमध्ये दोन खासगी रुग्णालये 'अनधिकृत'; महापालिकेने तत्काळ बंद करण्याचे दिले आदेश

Two private hospitals in Nashik found operating without authorization : नाशिक महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने दोन खासगी रुग्णालये अनधिकृतरीत्या चालत असल्याचे आढळून येताच बंदीच्या सूचना दिल्या; १७ नोव्हेंबरपासून ६२४ रुग्णालयांची तपासणी मोहीम सुरू होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार तपासणी केल्यानंतर शहरात दोन खासगी रुग्णालये अनधिकृतरीत्या चालविले जात असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित रुग्णालये तत्काळ बंद करण्याच्या सूचना वैद्यकीय विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. दोन्ही रुग्णालये अनधिकृतरीत्या चालले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका हद्दीमध्ये १७ नोव्हेंबरपासून रुग्णालय तपासण्याची मोहीम सुरू केली जाणार असल्याची माहिती मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय देवकर यांनी दिली.

