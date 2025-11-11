Nashik News : नाशिकमध्ये दोन खासगी रुग्णालये 'अनधिकृत'; महापालिकेने तत्काळ बंद करण्याचे दिले आदेश

नाशिक: महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार तपासणी केल्यानंतर शहरात दोन खासगी रुग्णालये अनधिकृतरीत्या चालविले जात असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित रुग्णालये तत्काळ बंद करण्याच्या सूचना वैद्यकीय विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. दोन्ही रुग्णालये अनधिकृतरीत्या चालले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका हद्दीमध्ये १७ नोव्हेंबरपासून रुग्णालय तपासण्याची मोहीम सुरू केली जाणार असल्याची माहिती मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय देवकर यांनी दिली. .महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे दोन खासगी रुग्णालया संदर्भात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यात महापालिकेची परवानगी न घेता सदरचे रुग्णालय चालविले जात असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार पाहणी करण्यात आली. घारपुरे घाट येथील आव्हाड रुग्णालयाला तळमजल्यावर परवानगी होती. त्या व्यतिरिक्त पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावरदेखील रुग्णालय चालविले जात असल्याची बाब पाहणीत आढळून आले. .त्यानुसार रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना नोटीस बजाविण्यात आली. त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर तक्रारीत तथ्य आढळले. त्यामुळे रुग्णालय बंद करण्याचे आदेश दिले. दुसरी तक्रार वडाळा रोडवरील नागजी चौकालगत असलेल्या फॉर्च्यून हॉस्पिटल संदर्भात होती. विनापरवाना हॉस्पिटल सुरू असल्याची बाब तपासणी पथकाला आढळून आली. .संबंधित रुग्णालयाला नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. त्यामुळे रुग्णालय बंद करण्याच्या सूचना दिल्या. दोन्ही रुग्णालयांना सूचना देऊनही सुरू राहिल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. अशी माहिती मुख्य आरोग्य वैद्य अधिकारी डॉ. विजय देवकर व सहायक मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ . जितेंद्र धनेश्वर यांनी दिली..Chirag Paswan: ‘एनडीए’ सत्तेत यावी ही जनतेची इच्छा; चिराग पासवान, बिहारचे पुढील मुख्यमंत्री नितीशकुमारच.६२४ रुग्णालयांची तपासणीमहाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ऍक्ट १९४९ नुसार प्रसृतिगृहे, दवाखाने, रुग्णालयांना महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे अर्ज करून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. एकदा परवानगी मिळाल्यानंतर ठराविक कालावधीनंतर परवाना नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. परवाना न घेता रुग्णालय चालविणे किंवा नूतनीकरण न केल्यास अशी रुग्णालय अनधिकृत ठरविले जातात. दोन रुग्णालयांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्यानंतर महापालिकेच्या वैद्यकीय तपासणी पथकाकडून १७ नोव्हेंबर पासून ६२४ रुग्णालयांची तपासणी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.