New Sand Policy: नवीन वाळू धोरणाचा फज्जा; तिसऱ्यांदा फेरनिविदा! वाळू लिलावाकडे ठेकेदारांची पाठ

नाशिक : नवीन वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यातील बागलाण, कळवण, देवळा, नांदगाव व मालेगाव या पाच तालुक्यांतील २० वाळूघाटांसाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाला तिसऱ्यांदा फेरनिविदा प्रसिद्ध करावी लागली आहे. यात सहभागी होण्यासाठी मंगळवार (ता. १३)पर्यंत मुदत आहे.

जिल्ह्यातील घाटांवर वाळूचे प्रमाण कमी असणे, स्थानिकांचा विरोध तसेच वाळूचा दर्जा कमी असल्याने ठेकेदार या वाळू लिलावाकडे पाठ फिरवत असल्याचे सांगितले जाते. (problem in New Sand Policy Renewed for third time Contractor avoid to sand auction nashik news)