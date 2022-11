Nashik Road Traffic : वाहतुकीचा प्रश्न ठरतोय डोकेदुखी; पोलिसांचे दुर्लक्ष

नाशिक रोड : नाशिक रोड येथे सध्या वाहतुकीचा प्रश्‍न मोठी डोकेदुखी ठरतो आहे. सार्वजनिक चौकात वाहनांच्या पार्किंगने संपूर्ण रस्ता व्यापून जात आहे. त्यामुळे नाशिक रोडला रोजच वाहतूक कोंडी होत असते. याकडे वाहतूक शाखेचेही दुर्लक्ष होत असून वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक शाखेने मुख्य ठिकाणांवर पेट्रोलिंग करण्याची अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. (problem of Nashik Road Traffic is becoming headache Ignorance of police nashik news)

सैलानी बाबा, जेलरोड , शिवाजीनगर, नाशिक रोड, बिटको पॉइंट, दत्तमंदिर, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, जुने कोर्ट, मुक्तिधाम, गायकवाड मळा, सोमानी गार्डन, बिटको महाविद्यालय, पासपोर्ट ऑफिसजवळ, देवी चौक या ठिकाणी नागरिक नो- पार्किंगमध्ये वाहने लावून जात असल्यामुळे नाशिक रोडला रोजच वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. याकडे वाहतूक शाखा लक्षच देत नसून, याचा परिणाम नाशिक- पुणे रोडवर रोज वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना व वाहनधारकांना करावा लागत आहे.

उड्डाणपुलाच्या आसपासचा परिसरात नागरिक रस्त्याच्या दुतर्फा गाड्या लावून जात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक कोंडीला येथील व्यापारी आणि दुकानदार वैतागलेले आहेत. सध्या नागरिकांना ट्रॅफिक जामचा सामना मोठ्या प्रमाणावर करावा लागत आहे. यामुळे रोज लहान- मोठे अपघात घडत आहे. राजेंद्र कॉलनी, अण्णा हजारे मार्ग या ठिकाणी भाजीवाल्यांनी रस्ता व्यापून टाकल्यामुळे लोक रस्त्यावर गाड्या लावून जातात. पर्यायाने मुख्य राज्य महामार्ग वाहतुकीच्या कोंडीने व्यापत आहे. वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी नाशिक रोडला वाहतूक पोलिसही तसदी घेत नाही. म्हणून शाश्वत उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.

"रस्त्यावर वाहने लावण्यानेच वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागतो. यासाठी दत्तमंदिर, बिटको, नाशिक रोडच्या मुख्य रस्त्यांवर नो- पार्किंग झोन उभारायला हवेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी प्रमाणात होईल. शिवाय वाहतूक पोलिसांनी मुख्य रस्त्यावरच्या उभ्या असणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करायला पाहिजे." - प्रमोद साखरे

