एकलहरे (जि. नाशिक) : जाखोरी शिवारात मंगळवारी (ता. १५) सकाळी बिबट्याची मादी विहिरीत पडल्याने परिसरातील नागरिकांनी बघण्यासाठी गर्दी केली होती. नाशिक तालुक्यातील जाखोरी येथील प्रसाद बोराडे यांच्या मालकीच्या गट नंबर ४८२ शेतातील विहिरीत मादी बिबट्या आढळून आल्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी पथकाने मंगळवारी सकाळी नागरिकांच्या मदतीने विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला बाहेर काढले. (leopard in well in Jakhori jailed by forest department Nashik Latest Marathi News)

या वेळी नागरिकांनी बिबट्या बघण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. पथकाने नागरिकांच्या मदतीने दोर बांधलेल्या खाटावर बिबट्या आल्यानंतर पिंजरा सोडण्यात आला. वाहनातून बिबट्याला नाशिक येथील गंगापूर रोपवाटिकेत ठेवण्यात आल्याचे वनरक्षक अनिल अहिरराव यांनी सांगितले.

