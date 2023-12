नांदगाव : रेल्वेच्या तिसऱ्या लोहमार्गाचे काम सुरू असताना या मार्गावरील तालुक्यातील न्यायडोंगरी, हिंगणे, पिंपरी, परधाडी, मांडवड (पिंजारवाडी) आदी गावांमधील पूर्वीचे वापरातील रस्ते, भुयारी मार्ग बाधित झाले आहेत.

त्यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. जीव धोक्यात घालून रूळ ओलांडावे लागतात अथवा सुरक्षेसाठी चार ते बारा किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत आहे. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली असुविधा झाल्याची कैफियत ग्रामस्थांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे मांडली आहे. (problem of rural communication due to third railway line Villagers raised their grievances with MP supriya Sule Nashik)