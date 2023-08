Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून शासनादेश डावलून केंद्रप्रमुखांना पदोन्नती दिल्या जात आहेत, असा आरोप नाशिक जिल्हा प्राथमिक शिक्षक अध्यापक संघाने केला आहे.

शासन निर्णयानुसार अर्थात पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना विषयनिहाय पदोन्नती देण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन संघटनेतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सोमवारी (ता. ७) देण्यात आले. (Promotion of Center chief by canceling the government order Teachers union demand subject wise promotion of graduates Nashik)

संघाच्या शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. ‘त्यात नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार केंद्रप्रमुख हे पद गुणवत्तावाढीसाठी महत्त्वाचे प्रशासकीय पद आहे.

त्याची पदोन्नती प्रक्रिया शासन नियमानुसार राबविण्यात यावी. ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार मंजूर पदांपैकी भाषा, गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे या विषयांसाठी पदांची विभागणी समप्रमाणात राहील, असे निर्देश आहेत.

शिक्षण संचालकांनीही पदोन्नतीने ४०ः३०ः३० या प्रमाणे भाषा, गणित व समाजशास्त्र माहिती सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पदोन्नतीसंदर्भात सोलापूर जिल्हा परिषदेकडे मागविण्यात आलेल्या मार्गदर्शनातही शासन आदेशाप्रमाणे पदोन्नती केल्याचे नमूद केले आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेनेही केंद्रप्रमुख पदोन्नती ही शासन आदेशाप्रमाणे केली आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेने देखील सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती न करता शासन आदेशाप्रमाणे करावी, अशी मागणी केली आहे.

किरण कापसे, गोविंद पाटील, अनिल बोडके, दीपक खैरनार, प्रशांत कोठावदे, संगीता वानखेडे, प्रशांत शेवाळे, गजानन उदार, अजिनाथ आंधळे, अनिल वाघ, दीपक शेवाळे, वाल्मीक चव्हाण, जयंत जाधव, गणेश बोरसे, गणेश परदेशी आदी शिक्षकवृंद उपस्थित होते.