Nashik Municipal Corporation : नाशिककरांना महापालिकेची खास भेट: घरपट्टी थकबाकीवर मिळणार ९५% दंडमाफी

नाशिक: सिंहस्थ विकासकामांसाठी आवश्यक असलेला विकास निधी, १५व्या वित्त आयोगाचा निधी व थकबाकीचा वाढता डोंगर लक्षात घेता महापालिकेच्या विविध कर विभागाने जम्बो सवलत योजना लागू केली आहे. घरपट्टी थकबाकी एकरक्कम अदा केल्यास दंडाच्या रकमेत ९५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घेण्याबरोबरच महापालिकेतर्फे ३.२८ लाख थकबाकीदारांना विशेष नोटीस बजावली जाणार आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेला स्वनिधी खर्च करण्याच्या सूचना आहेत. त्याअनुषंगाने बांधकामविषयक कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. १५व्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर महापालिकेला शंभर टक्के कर वसुली बंधनकारक आहे. तसेच वाढते थकबाकी महापालिकेच्या कर विभागासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळे अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल, मे व जून महिन्यात एकरक्कमी कर अदा केल्यास कर सवलत योजना लागू आहे. .निर्धारित वेळेत कर अदा न केल्यास महापालिकेकडून मासिक दोन टक्के शास्ती लागू केली जाते. शास्तीसह कर अदा न केल्यास नोटीस बजावली जाते. त्यानंतर जप्ती व मालमत्तांचा लिलाव केला जातो. परंतु लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने वार्षिक इष्टांकपूर्ती करता येत नाही. त्यात महापालिकेच्या निवडणुकांमुळे मनुष्यबळ निवडणुकीच्या कामासाठी लागणार असल्याने या कालावधीत कर वसुलीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .त्यामुळे थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनांतर्गत १ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ शास्तीच्या रकमेत ९५ टक्क्यांपर्यंत सवलत, तर १ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीसाठी शास्तीच्या रकमेत ८५ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. अशी माहिती कर विभागाचे उपायुक्त अजित निकत यांनी दिली..Nashik News : सणासुदीच्या गर्दीसाठी रेल्वे सज्ज; नवरात्र-दिवाळीसाठी चालवणार हजारो 'पूजा विशेष' गाड्या.शास्ती माफ होणारमिळकतधारकांकडे ७५२ कोटी रुपये मालमत्ता कर थकीत आहे. त्यात ३४८ कोटी रुपये शास्ती, तर मुळ थकबाकी रक्कम ४०४ कोटी रुपये आहे. अभय योजनेचा लाभ घेतल्यास ३३० कोटी रुपये महापालिकेच्या कर विभागाकडून माफ केले जाणार आहे. त्यासाठी ३.२८ थकबाकीदारांना नोटीस पाठविली जाणार आहे.