ओझर,दिक्षी (ता, निफाड) गावात आदिवासी महिलांनी ग्रामपंचायतीसह यंत्रणेला निवेदन देऊन ही दारू विक्री सुरूच होती. शुक्रवारी (ता.२३) सायंकाळी गावातीलच वस्तीत महिलेच्या घरी पुन्हा दारू सापडल्याने दिक्षीतील महिला आक्रमक झाल्या. त्यांनी थेट अवैद्द दारू अड्ड्यावर जात दारूच्या बाटल्या फोडल्या. अनेक वेळा पोलिसांनी छापे मारून सुद्धा दिक्षीतील अवैद्य मद्यविक्री सुरूच असल्याने महिला आक्रमक झाल्या. महिलांनी आपला मोर्चा ओझर- सुकेणा रस्स्यावर वळवला आणि ठिय्या आंदोलन केले.

आंदोलनाची माहिती पोलिस पाटील विजय गहिले यांनी ओझर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधत दिली. भाजपचे यतीन कदम देखील अवैध दारू अड्डा बंद करण्यासाठी रास्ता रोकोमध्ये महिलांसोबत उतरले. गेल्या महिन्यापासून महिलांच्या वतीने दिक्षीतील शाळकरी मुले व शेतावर काम करणारे व्यसनाधीन होत असल्याने आंदोलन केले जात आहे. (protest of women; Stop the road for one hour at the place where illegal liquor is sold Nashik)

तुम्हाला बंदोबस्त का करता येत नाही असा जाब आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने श्री. कदम यांनी पोलिसांना विचारून धारेवर धरले. त्यानंतर दारू विक्री करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर महिलांनी आंदोलन मागे घेतले. परत जर दारू विक्री सुरू दिसली तर आम्ही आंदोलन करणार असल्याचेही उपस्थित महिलांनी सांगितले.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाईची अपेक्षा

ओझर पोलिस स्टेशनच्या वतीने दिक्षी गावातील अवैध दारू विक्री करणाऱ्या व्यक्तीवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात आली आहे. स्थानिक पोलिस प्रशासनाला जुमानत नसल्याने राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या कार्यालयाच्या वतीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी दिक्षी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

