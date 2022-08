Nashik : मनोरुग्ण महिलेने पेटवून घेतले

By

नाशिक : पंचवटीतील मधुबन कॉलनीमध्ये मनोरुग्ण महिलेने आजारपणाला कंटाळून स्वत:वर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. गंभीररित्या भाजल्याने त्यांचा मृत्यु झाला. रुपाली गणेश भोट (३६, रा. शिवाजीनगर, सिन्नर. हल्ली रा. मधुबन कॉलनी, पंचवटी) असे महिलेचे नाव आहे. (psychotic woman Set on fire by herself Nashik Latest Marathi News)

रुपाली या गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मानसिक आजार असल्याने त्यांच्यावर औषधोपचार होते. तर गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून त्या मधुबन कॉलनी येथील माहेरी राहत होत्या. या आजारपणाला कंटाळून त्यांनी सोमवारी (ता.८) सायंकाळी स्वत:च्या अंगावर रॉकेल ओतून घेत पेटवून घेतले.

या त्या ९०टक्के भाजल्या होत्या. उपचारासाठी त्यांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात नोंद करण्यात आली आहे.

